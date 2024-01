Bahnrad-Europameisterschaften Bahnrad- Europameisterschaften: Cottbuser Bahnrad-Trio holt Gold zum EM-Auftakt Stand: 10.01.2024 22:20 Uhr

Die Cottbuser Teamsprinterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich haben zum Auftakt der Bahnradsport-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn die Goldmedaille gewonnen und so einen perfekten Start in die Olympia-Saison hingelegt.

Dritter EM-Sieg in Folge

Das Trio aus der Lausitz setzte sich am Mittwochabend im Finale in 45,899 Sekunden gegen Großbritannien (46,151) durch. Für die viermaligen Weltmeisterinnen war es nach München 2022 und Grenchen 2023 der dritte EM-Erfolg in Folge. Platz drei belegte Gastgeber Niederlande (46,754).



"Der EM-Titel war die erste Etappe auf dem Weg nach Paris, Olympia haben wir immer im Kopf", sagte Hinze nach der erfolgreichen Titelverteidigung. Pauline Grabosch glänzte mit persönlicher Bestzeit auf der Position eins. "Wenn wir im Flow sind, macht es einfach nur Spaß", sagte die Anfahrerin, während Friedrich schon den Blick in die Zukunft richtete: "Jetzt wollen wir auch bei den bevorstehenden Nations Cup-Rennen in Australien und Hongkong ein gutes Ergebnis erzielen", sagte Friedrich, die bei der EM noch Titelverteidigerin im Sprint und Keirin ist.

