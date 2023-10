Kann zweifacher Box-Weltmeister werden Außenseiter Vincenzo Gualtieri will seinen Traum erfüllen Stand: 13.10.2023 15:46 Uhr

Vincenzo Gualtieri vom Berliner Boxstall AGON hat am Sonntag die Chance, seinen WM-Titel zu verteidigen und sogar einen weiteren zu gewinnen. Eine historische Gelegenheit für einen Boxer, der sich in der Außenseiterrolle pudelwohl fühlt.

Die Liebe für den Boxsport, personifiziert durch seinen ehemaligen Trainer und früheren Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani, geht Vincenzo Gualtieri unter die Haut. Gualtieri hat sich "Rocky" – der Spitzname des 2018 bei einem Unfall verstorbenen Rocchigianis – tätowieren lassen. Ein Andenken an seinen ersten Trainer.



Rocchigiani hat maßgeblichen Anteil daran, wo Gualtieri im Herbst 2023 angekommen ist. Am kommenden Sonntagmorgen [ab 5:15 Uhr MESZ in einem Livestream auf sportschau.de] steht im US-amerikanischen Texas der Kampf gegen Janibek Alimchuli statt. Es ist nicht irgendein Kampf – es ist der Größte in Gualtieris Box-Karriere. Der Boxer vom Berliner Boxstall AGON hat am Sonntag nicht nur die Chance, seinen Weltmeistertitel im Mittelgewicht zu verteidigen, sondern auch auf den WM-Gürtel eines zweiten Verbandes.

"Das ist schon immer ein Traum von mir gewesen"

Gualtieri kann seine Begeisterung nicht verbergen. "Welcher Boxer möchte nicht mal in Amerika boxen - und dann noch den Hauptkampf bestreiten und zweifacher Weltmeister werden? Mehr Motivation geht nicht", sagte der IBF-Champion der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell gegen WBO-Titelträger Alimchanuli aus Kasachstan: "Das ist schon immer ein Traum von mir gewesen."



Gegner Alimchuli ist mit 14 zu null Siegen (neunmal K.O.) bislang ungeschlagen. Der Olympiateilnehmer von 2016 wurde 2022 WBO-Weltmeister und hat seinen Gürtel bereits zweimal verteidigt. Gualtieri gilt als Außenseiter. "Er ist bärenstark. Aber ich bin bestens vorbereitet", sagte er der Sport Bild und gibt sich siegessicher: "Ich werde mit meiner Doppeldeckung agieren und so den zweiten Titel nach Deutschland holen."

Was auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC wichtig wird Hertha BSC lädt am Sonntag zur Mitgliederversammlung ein. Die Themen sind zahlreich wie umstritten: Der begnadigte Marius Gersbeck stellt sich den Mitgliedern, es werden Plätze im Präsidium nachgewählt und ein Abwahlantrag ausgefochten.mehr

Gualtieri kennt nichts anderes als die Außenseiterrolle

Mit 30 Jahren ist Gualtieri, der aus Wuppertal kommt und auf Mallorca lebt, auf seinem vorläufigen Karrierehöhepunkt angekommen. Dabei hatten ihn zu Anfang des Jahres wohl nur die wenigsten Box-Beobachtenden auf dem Zettel, Gualtieri stand lange Zeit seiner Laufbahn nur in der zweiten Reihe. Erst mit Trainer Graciano "Rocky" Rocchigiani konnte der Mittelgewichtler sein volles Potenzial ausschöpfen. Im Juli dann die große Chance, in seiner Heimatstadt Wuppertal nach dem WM-Gürtel zu greifen – und Gualtieri griff zu. Als absoluter Außenseiter besiegte er den Brasilianer Esquiva Falcao überraschend.



Nun ist Gualtieri erneut Außenseiter. Für den 30-Jährigen kein Problem, sondern Ansporn. "Janibek ist ein hervorragender Boxer, der sowohl als Amateur als auch als Profi alles erreicht hat, genau wie Esquiva Falcao. Janibek ist Rechtsausleger, genau wie Esquiva Falcao. Janibek ist der Favorit, genau wie Esquiva Falcao. Am Ende wird Janibek, genau wie Esquiva Falcao, verlieren, weil ich das bessere Team und den Willen eines Champions habe. Nur das wird entscheiden, wer gewinnt und wer verliert, genau wie gegen Esquiva Falcao", zeigt sich Gualtieri vollkommen überzeugt.

Eine historische Chance

Am Sonntagmorgen deutscher Zeit hat Gualtieri nicht nur die Chance, sich seinen ganz eigenen Traum zu erfüllen, sondern auch, in elitäre Runde deutscher Boxer einzutreten. Mit Max Schmeling, Dariusz Michaelczewski und Sven Ottke hielten erst drei Boxer aus Deutschland mehr als einen großen WM-Titel zeitgleich. Zudem hat seit Schmeling kein Deutscher einen WM-Kampf in den USA gewonnen.



"Mich motiviert das irgendwie", sagt Gualtieri gegenüber der Sportschau: "Ich wollte schon immer in den USA kämpfen. Viele meiner Freunde und meine Familie werden da sein. Ich mache es zu meinem Heimspiel." Es ist diese Überzeugung, die Gualtieri ausmacht. Es ist diese Überzeugung, die bald aus einem Außenseiter einen echten Champion machen könnte – oder aber für eine äußerst kurze Zeit als Weltmeister.

Sendung: rbb24, 13.10.2023, 18 Uhr