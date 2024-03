Aufstiegsrennen der Frauen-Bundesliga Aufstiegsrennen der Frauen-Bundesliga: Turbine Potsdam gewinnt auswärts knapp beim FC Bayern II Stand: 17.03.2024 13:37 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben am Sonntag in der 2. Bundesliga der Frauen ihren zehnten Saisonsieg eingefahren. Am Mittag gewannen die Brandenburgerinnen ihr Spiel bei der Zweitvertretung des FC Bayern München mit 1:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt hält damit den Anschluss an die Tabellenspitze und bleibt mittendrin im Rennen um den Wiederaufstieg.

Turbine Potsdam schlägt Tabellenführer Sand mehr

Ein Treffer für drei Punkte

Bereits der Start ins Spiel gehörte dabei klar den Gästen. Nachdem Bianca Schmidt das Spiel für sie mit einem Schuss in der ersten Minute eröffnet hatte, gingen sie nur wenig später durch eine Standardsituation früh in Führung: Eine Potsdamer Ecke landete punktgenau auf dem Kopf von Abwehrspielerin Mia Schmid. Die 18-Jährige stand nahezu völlig frei im Münchener Strafraum und brachte den Ball per Kopf zur 1:0-Führung im Tor der Gastgeberinnen unter.



In der Folge entwickelte sich eine erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Sowohl die im Tabellenmittelfeld angesiedelte Zweitvertretung des FC Bayern als auch die Turbine erspielten sich gleich mehrere Eckbälle und Torabschlüsse. Wirklich zwingend waren diese allerdings nur selten, sodass es beim Stand von 1:0 aus Sicht der Gäste in die Halbzeitpause und Kabinen ging.



Die zweite Halbzeit gehörte dann klar den Gästen aus Potsdam. Kaum, dass diese zurück aus den Kabinen waren, erspielten sie sich mehrere Chancen. Und auch im weiteren Verlauf blieb Turbine offensiv bemühter und konsequenter. Einziges Manko: Es gelang den Gästen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Auch ein gefährlicher Abschluss von Amelie Roduner wurde in der 78. Minuten noch von der Hintermannschaft des FC Bayern in höchster Not geklärt. So blieb es am Ende beim knappen 1:0-Auswärtssieg für Turbine Potsdam in München.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.03.2024, 13:15 Uhr