Fußball-Regionalliga Nordost Altglienicke verliert bei Mattuschka-Debüt, Babelsberg ist vorerst Tabellenführer

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der Regionalliga Nordost hat die VSG Altglienicke unter Interims-Trainer Torsten Mattuschka mit 0:1 (0:0) in Eilenburg verloren. Das Tor des Abends fiel erst in der 83. Minute, Torschütze vor 229 Zuschauern war Tim Bunge. Altglienicke fand offensiv kaum Lösungen. So dauerte es eine knappe halbe Stunde bis zum ersten Torschuss der Partie.



In der 68. Minute hatte Akaki Gogia das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß, scheiterte jedoch an einer glänzenden Parade des Eilenburger Torwarts. Durch die Niederlage beim akut abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten verbleibt Altglienicke mit 19 Punkten aus 13 Spielen auf Platz sieben, kann im Verlauf des Spieltags aber noch abfallen.

Babelsberg erfolgreich, Hertha II zum zehnten Mal sieglos

Erfolgreicher gestaltete sich der Abend für den SV Babelsberg 03. Die Potsdamer siegten vor 4.127 Zuschauern mit 2:0 (0:0) gegen Chemie Leipzig und eroberten somit zumindest vorläufig die Tabellenspitze. Die Treffer erzielten Torjäger Daniel Frahn (66. Minute) sowie Paul Wegener (84.). Dabei taten sich die Gastgeber lange Zeit schwer, gegen eine gut organisierte Leipziger Mannschaft. Letztlich war es ein Geisteblitz von Samir Werbelow, dessen Pass auf Frahn nach zuvor schönem Sololauf das entscheidende 1:0 ermöglichte. Danach war der Bann gebrochen. Das 2:0, ebenfalls von Werbelow vorbereitet, machte schließlich den Deckel drauf.



Im dritten Spiel des Abends siegte Viktoria Berlin mit 1:0 bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Das entscheidende Tor erzielte Gia Huy Phong (73.). Viktoria, das nun drei der letzten vier Spiele für sich entscheiden konnte, rückt damit auf Rang vier der Tabelle. Für die Herthaner hingegen war es die zehnte sieglose Partie in Folge. Damit steht die Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt nur noch drei Punkte vor einem möglichen Abstiegsplatz 15.

