Regionalliga Nordost Altglienicke und Erfurt teilen sich die Punkte Stand: 31.08.2023 21:30 Uhr

Die VSG Altglienicke und Rot-Weiß Erfurt trennen sich am 6. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost mit einem Remis. Am Donnerstagabend lautete das Ergebnis am Ende 1:1 (0:1).



Tolcay Cigerci trifft für Altglienicke

Im Jahn-Sportpark gingen die Gäste früh in Führung. Robbie Felßberg spielte zu Michael Seaton, der sich gegen Ben Wagner behauptete und den Ball hinter die Berliner Abwehr brachte. Dort wartete Malcolm Badu und konnte den Ball aus zehn Metern Entfernung in halbrechter Position ins lange Eck einschieben (5.). Im Laufe der ersten Hälfte steigerte sich die VSG Altglienicke immer mehr, schaffte aber nicht den Ausgleich. Der gelang schließlich in der 69. Minute. Bei einem Freistoß aus 22 Metern beförderte Tolcay Cigerci den Ball genau in den rechten Winkel. Im weiteren Spielverlauf versuchte Altglienicke noch ein paar Mal in Führung zu gehen, war aber nicht erfolgreich.



Am 7. Spieltag spielt die VSG Altglienicke auswärts bei Hansa Rostock II (17.09., 13 Uhr).



