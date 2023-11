Basketball Euroleague Alba verliert auch gegen Athen Stand: 10.11.2023 22:17 Uhr

Alba Berlin hat in der Euroleague die nächste Pleite kassiert. Am Freitagabend unterlag der Basketball-Bundesligist vor 13.247 Zuschauern dem griechischen Spitzenteam Panathinaikos Athen mit 85:99 (47:60). Damit bleibt Alba mit nur einem Sieg aus sieben Spielen im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 17 und Weltmeister Johannes Thiemann mit 16 Punkten.



Die Griechen wurden von zahlreichen Fans in der Halle angefeuert. Und das schien das Team zu beflügeln. Von Beginn an übernahm der Favorit die Führung. Alba hielt aber gut dagegen, agierte auf Augenhöhe und blieb dran. Zu Beginn des zweiten Viertels gingen die Gastgeber dann sogar mal mit zwei Punkten in Führung (31:29).

Alba wehrt sich nach Kräften

Doch Athen reagierte mit einer noch härteren Defensive, die es Alba schwer machte. Hinzu kamen noch einige fragwürdige Schiedsrichter Entscheidungen zu ihren Ungunsten. Und als dann noch Panathinaikos fast alle seiner Drei-Punkt-Würfe traf, wuchs der Rückstand auf 16 Punkte an (44:60).



Die Berliner wehrten sich aber auch nach dem Seitenwechsel nach Kräften. Gut sieben Minuten vor dem Ende war Alba wieder auf sechs Punkte dran (78:84). Doch mehr gelang nicht mehr. Denn an diesem Abend hatte Panathinaikos immer eine passende Antwort.

Sendung: rbb24, 10.11.2023, 22 Uhr