Basketball-Bundesliga Alba lässt Aufsteiger Leverkusen keine Chance Stand: 01.11.2023 21:56 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga gegen Aufsteiger Wings Leverkusen gewonnen.

Die Berlinerinnen setzten sich am Mittwochabend in der Sömmeringhalle verdient mit 70:51 (38:24) gegen die Rheinländerinnen durch.

Alba nimmt immer mehr Fahrt auf

Alba-Trainer Cristo Cabrera musste nur auf die schon länger verletzte Lucy Reuß verzichten, konnte aber sonst auf sein gesamtes Team zurückgreifen. Im ersten Viertel entwickelte sich ein enges Spiel, in dem sich keine der beiden Seiten groß absetzen konnte. Folgerichtig endeten die ersten zehn Minuten mit einer knappen 13:12-Führung für die Gastgeberinnen aus Berlin.

Das zweite Viertel begann Alba dann deutlich schwungvoller. Nach fünf Minuten im zweiten Durchgang stand es dann auch 28:20 und die Berlinerinnen hatten sich dank einer effektiven Leistung in der Offensive etwas abgesetzt. Bis zur Halbzeit konnte Alba den Vorsprung ausbauen und ging mit einem komfortablen 38:24 in die Kabine.



Auch nach dem Seitenwechsel spielte Alba weiter dominant, sodass sich der Vorsprung vor dem Schlussabschnitt auf 56:31 vergrößerte. Auch im letzten Viertel kam Leverkusen nicht mehr zurück ins Spiel, sodass Alba auch in der Höhe verdient mit 70:51 gewann und so den zweiten Platz in der Bundesliga sicherte.

Sendung: rbb24, 01.11.23, 21:45 Uhr