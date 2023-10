Basketball-Bundesliga Alba-Frauen holen dritten Sieg im vierten Spiel Stand: 22.10.2023 20:52 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den dritten Sieg im vierten Bundesliga-Spiel gefeiert. Bei den Aufsteigerinnen aus Göttingen gewannen die Berlinerinnen am Sonntag deutlich mit 82:42 (40:25).



Die Hauptstädterinnen begannen furios und lagen schon nach dem ersten Viertel mit 28:8 vorn. Bis zur Pause kam Göttingen zwar etwas heran, danach bauten die überlegenen Alba-Spielerinnen den Vorsprung aber nach und nach aus. Am Ende war es der bisher höchste Sieg des Teams in der Bundesliga, das seit der vergangenen Saison der höchsten deutschen Spielklasse angehört.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge steht für die Alba-Frauen nun wieder ein Heimspiel an: Am kommenden Sonntag sind die Eisvögel Freiburg zu Gast in der Charlottenburger Sömmeringhalle.

