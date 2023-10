96:71-Sieg gegen Braunschweig Alba Berlin zieht souverän ins Viertelfinale des BBL-Pokals ein Stand: 15.10.2023 20:58 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben im BBL-Pokal ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht. Am Sonntagabend gewann die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez ihr Achtelfinale gegen die Basketball Löwen Braunschweig deutlich mit 96:71 (51:34). In der Berliner Max-Schmeling-Halle avancierte der einmal mehr starke Weltmeister Johannes Thiemann mit 20 Punkten zu Albas Topscorer.

Vorentscheidende Halbzeitführung

Bereits im Auftaktviertel präsentierte Alba sich am Sonntag insbesondere offensiv in gutem Rhythmus. Zwar gehörten die ersten Minuten der Partie noch dem Außenseiter aus Braunschweig, dann aber übernahmen ihre Gastgeber nachhaltig die Spielkontrolle. Mit viel Tempo und guter Bewegung des Balles spielte Alba im Stile der vergangenen Spielzeiten stark. Allen voran erwähnter Johannes Thiemann zeigte sich so zuverlässig wie schon in den vergangenen Partien und brauchte für seine 20 Punkte lediglich 17 Minuten Spielzeit. Hinzukam, dass Albas im Sommer verpflichteter Wurfspezialist Matt Thomas sein weiches Handgelenk aus der Arena am Ostbahnhof mit in die Schmelinghalle genommen hatte: Vier seiner fünf Dreier traf Thomas, der am Sonntag mit 16 Zählern Albas zweitbester Werfer wurde.



Nach einer bereits richtungsweisenden 51:34-Halbzeitführung, sorgte Alba Berlin bereits im dritten Viertel für die Entscheidung. Zwar spielte die junge Braunschweiger Mannschaft um Topscorer Jilson Bango und den Ex-Alba-Akteur Ferdinand Zylka (14 Punkte) stets couragiert und phasenweise auch sehr gut, dauerhaft hatte sie Alba allerdings zu wenig entgegenzusetzen. Die Berliner verteidigten konsequent und erspielten aus ihrer Defensive heraus ein ums andere Mal auch schnelle Abschlüsse. Elf der zwölf Spieler, die Alba am Sonntag einsetzte, punkteten, neun von ihnen kamen auf sechs oder mehr Zähler.



Einer von diesen neun Akteuren war Albas Eigengewächs Linus Ruf. Nachdem dieser am Vortag noch in der dritten Liga ProB für Kooperationspartner Lok Bernau auf dem Parkett gestanden hatte, gab er am Sonntag sein Debüt im Trikot von Alba Berlin. Der 18-jährige Center kam in zehn Minuten Spielzeit auf sechs Zähler.

Alba im Viertelfinale gegen den MBC

Im Viertelfinale des BBL-Pokals trifft Alba Berlin nun auf die Mannschaft des Mitteldeutschen BC. Dies ergab die Auslosung, die am Sonntag im Anschluss an das Spiel in der Max-Schmeling-Halle durchgeführt wurde. Die weiteren Viertelfinal-Paarungen lauten:



Telekom Baskets Bonn vs. FC Bayern Basketball



Niners Chemnitz vs. Ratiopharm Ulm



Rasta Vechta vs. Bamberg Baskets

