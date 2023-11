Basketball-Bundesliga Alba Berlin verliert auch in Ludwigburg Stand: 26.11.2023 20:48 Uhr

Alba Berlin hat sich nicht für seine Aufholjagd belohnt. Bei aggressiv verteidigenden Ludwigsburgern reichte auch Johannes Thiemanns Glanzleistung nicht, um als Sieger vom Parkett zu gehen. Vor den Berlinern liegen schwierige Wochen.

Alba Berlin hat eine Reaktion auf die Rekord-Heimpleite verpasst. Am Sonntag verlor das Team im Auswärtsspiel bei den Riesen Ludwigsburg mit 79:87 (34:47), es war die dritte Niederlage in der Basketball-Bundesliga (BBL). Überragender Akteur auf Berliner Seite war Johannes Thiemann, der mit 29 Punkten einen neuen Karrierebestwert erzielte.



In der Vorwoche hatte Berlin bereits gegen den Mitteldeutschen BC mit 75:108 verloren – so hoch wie nie zuvor auf heimischem Parkett in der BBL.

Berlin kommt gut ins Spiel

Mit der Bürde von vier Niederlagen in Folge sowie einer langen Verletztenliste gingen die Albatrosse in das Auswärtsspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Doch auch ohne Akteure wie Sterling Brown, Louis Olinde und Matt Thomas trat das Team von Israel Gonzalez furchtlos gegen die gewohnt hart verteidigenden Ludwigsburger auf. Weltmeister und Anführer Johannes Thiemann setzte sich in Eins-gegen-Eins-Duellen unterm Korb immer wieder durch und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Berliner mit 14:6 in Führung gingen – der Nationalspieler sammelte im Anfangsviertel zehn Punkte.



Doch die Berliner leisteten sich wie so häufig in dieser Spielzeit Unachtsamkeiten im Spielaufbau und zahlreiche Turnovers. Die Hauherren nutzten die resultierenden Fastbreak-Situationen effizient aus und kamen zurück ins Spiel. Angetrieben vom lautstarken Publikum in der Ludwigsburger MHP Arena erspielte sich das Heimteam im zweiten Viertel eine stabile Führung. Als die Berliner kurz vor Ende der ersten Hälfte mit zehn Punkten ins Hintertreffen gerieten, reagierte Israel Gonzalez mit einer Auszeit, die er mit einer energischen Ansprache garnierte.



Doch direkt im nächsten Angriff verlor Alba nach einem Fehlpass Ziga Samars erneut den Ball – es war bereits der 13. Team-Turnover im ersten Durchgang – und Ludwigsburgs Jonathan Bähre versenkte seinen Dreipunkte-Versuch im Gegenzug eiskalt, und das weit hinter der Markierung.



Insbesondere Thiemanns Punkten war es zu verdanken, dass den Berlinern die Partie nicht vollends entglitt. Mit einem 34:47-Rückstand gingen die Albatrosse in die Kabine.

Johannes Thiemann bringt Alba zurück

Nachdem die Ludwigsburger ihren Gegner zu Viertelbeginn sogar mit 15 Punkten distanzierten, bauten die Gäste den Rückstand in der Folge zunehmend ab. Wieder einmal war es der einstige Ludwigsburger Thiemann, der durch Freiwürfe, Assists und zwei krachenden Dunkings sein Team wieder in Schlagdistanz brachte. Mit 21 Punkten zu Beginn des dritten Viertels hatte Thiemann bereits seine bisherige Saisonbestleistung (20 Punkte) übertrumpft. Auch, weil die Hausherren eine zunehmend abenteuerliche Wurfauswahl aus der Distanz und Halbdistanz verzeichneten, war die Partie zum Ende des dritten Viertels wieder offen (63:68).



Kurz vor Viertelende musste Ludwigsburg überdies die Disqualifikation Yorman Polas Bartolos verkraften, der Flügelspieler hatte sich ein rüdes Foul geleistet.



Im vierten Viertel übernahmen die Hausherren wieder das Ruder, trafen ihre Dreier und setzten sich zunehmend ab. In den Schlussminuten hatten die Berliner keine Antwort mehr parat. Zum Verhängnis wurde ihnen zudem einmal mehr die schwache Freiwurfquote von nur 54 Prozent.

Komplizierter Dezember

Auf Alba warten nun anstrengende Wochen, mit 13 Partien bis Jahresende. In der Liga geht es für die Berliner am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Bayern München weiter, zuvor ist das Team am Donnerstag in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv zu Gast. Im Pokal-Viertelfinale müssen die Albatrosse am 10.12. beim MBC antreten - also dem Team, dass den Berlinern zuletzt die Rekord-Heimpleite verpasst hatte.

