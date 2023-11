Basketball-Bundesliga Alba Berlin kassiert bittere Klatsche gegen den Mitteldeutschen BC Stand: 19.11.2023 19:14 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Basketball-Bundesliga eine herbe Niederlage kassiert. Am Sonntagnachmittag verloren die Berliner besonders in der Höhe überraschend gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels mit 75:108 (37:57). Trotz ihrer im Vorfeld des Spiels großen Favoritenrolle, war die Mannschaft von Alba-Trainer Israel Gonzalez dabei ab dem zweiten Viertel nahezu chancenlos. Auch Albas bester Werfer Yanni Wetzell (21 Punkte) konnte den ersten Sieg des MBC in Berlin im 19. Spiel so nicht verhindern.

MBC zieht früh davon, Alba läuft nur hinterher

Alba-Trainer Gonzalez musste auf das erfahrene Duo Matt Thomas (Fußverletzung) und Sterling Brown (Bänderverletzung im Knie) verzichten. Zudem bekam Weltmeister Johannes Thiemann eine Pause. Die Gäste waren im Gegensatz zu Alba von Beginn an hellwach. Den Berlinern fehlte in der Defensive die nötige Intensität, zudem gestatteten sie dem MBC zu viele Offensivrebounds.



So lief Alba von Beginn an einem Rückstand hinterher. Denn auch in der Offensive gelang gegen die sehr physisch agierenden Gäste aus Weißenfels kaum etwas. Viele technische Fehler, kaum Tempo, viele Fehlwürfe. So fand von zehn Versuchen in der ersten Halbzeit nur ein Drei-Punkt-Wurf der Berliner seinen Weg in den Korb. Und das bestrafte der MBC eiskalt, setzte sich gegen nun teils desolate Gastgeber nach einem 22:4-Lauf zur Halbzeit auf 20 Punkte ab.



Wer nach dem Seitenwechsel die große Aufholjagd der Berliner erwartet hatte, sah sich getäuscht. Der Mannschaft um Topscorer Wetzell fiel gegen die sich in einen Rausch spielenden Gäste insbesondere defensiv weiterhin kaum etwas ein. Angeführt von einem überragenden Chris-Cbou Ndow, der fünf seiner sechs Dreier traf, zeigte sich der MBC allen voran aus der Distanz mit eienr Qutoe von 45 Prozent sehr treffsicher. So wuchs Albas Rückstand bereits im dritten Viertel auf 27 Punkte an (51:78). Auch im letzten Abschnitt brachte Alba anschließend fast nichts mehr zuwege und verlor die Partie beim 75:108 schließlich mit 33 Punkten Differenz.

Drei Niederlagen in fünf Tagen

Für die Berliner markierte die Niederlage das Ende einer gleichermaßen anstrengenden wie bitteren Woche: Nachdem Alba auf europäischem Parkett zunächst am Mittwoch gegen Asvel Villeurbanne verloren und am Freitag bei Roter Stern Belgrad unterlegen war, markierte die Pleite gegen MBC die wettbewerbsübergreifend dritte innerhalb von fünf Tagen. Viel Zeit zur Erholung bleibt den am Sonntag sehr müde wirkenden Berlinern allerdings auch in den kommenden Tagen nicht: Am Donnerstag gastiert Alba in der Euroleague bei Real Madrid, ehe am Sonntag auf nationalem Parkett ein Auswärtsspiel in Ludwigsburg wartet.



