Basketball-Euroleague Alba Berlin bleibt in Bologna chancenlos

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine klare Niederlage kassiert. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend bei Virtus Bologna verdient mit 76:87 (26:44). Über die gesamte Spieldauer waren die Italiener besser und ließen Alba zu keiner Zeit in die Partie kommen.



Alba von Beginn an mit Problemen

Schon im ersten Durchgang traten die Gastgeber deutlich entschlossener auf und präsentierten sich vor den Teils frenetischen Fans in Bologna schon im ersten Viertel treffsicher. Nach den ersten Minuten lag Alba - in der Sarting Five mit Žiga Samar, Matt Thomas, Sterling Brown, Louis Olinde und Weltmeister Johannes Thiemann - bereits deutlich mit 11:27 hinten.



Zu Beginn des zweiten Viertels wurde das Team von Israel Gonzales zwar etwas besser, doch Bologna blieb weiterhin die dominierende Mannschaft. Alba tat sich insbesondere in der Offensive schwer und ging verdient mit 26:44 in die Pause.

Alba nach der Halbzeit zunächst verbessert

Zum Start des dritten Abschnitts zeigte das Alba-Team seine beste Leistung im Spiel. Insbesondere Louis Olinde agierte jetzt mit deutlich mehr Tempo und Treffsicherheit. Alba konnte den Rückstand zu Beginn des dritten Viertels bis zur ersten Auszeit auf neun Zähler verringern. In der Folge wurde der Auftritt der Berliner dann aber wieder zu zerfahren.



Bologna setzte sich wieder mehr ab. Mit einem 67:51 ging es in die letzten zehn Minuten. Im Schlussviertel kam Alba zwar noch einmal etwas näher an die Italiener heran, der Sieg für Bologna war aber zu keiner Zeit gefährdert. Am Ende stand es 87:76.



Für Alba Berlin geht es in der Euroleague bereits am Freitag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Monaco weiter.



