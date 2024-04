98:58 gegen Halle 98:58 gegen Halle: Albas Frauen starten mit Kantersieg in die Halbfinale-Serie Stand: 05.04.2024 21:25 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin sind mit einem souveränen Sieg in die Halbfinale-Serie gegen die Gisa Lions aus Halle gestartet. In der abermals ausverkauften Sömmeringhalle bleiben die Spielerinnen von Trainer Cristo Cabrera in dieser Spielzeit damit weiterhin ungeschlagen. Beste Werferinnen waren Maggie Mulligan (18 Punkte), Laina Snyder (14 Punkte) und Deeshyra Thomas (13 Punkte).



Thomas zeigte sich nach dem Spiel auch dementsprechend zufrieden. Am Mikrofon des Alba-Livestreams sagte sie: "Was für ein Spiel. Heute hat alles geklappt." Und auch wenn sie froh darüber sei, dass nun eine Woche Pause bis zum erneuten Aufeinandertreffen sei, ergänzte sie: "Auch wenn wir früher hätten spielen müssen, wir sind ready. Nicht zuletzt wegen unserer tiefen Bank."

Deutliche Angelegenheit

Wie schon im Viertelfinale gegen Saarlouis war es auch Albas Möglichkeiten der Rotation auf dem Feld, die den deutlichen Leistungsunterschied zwischen beiden Teams erklärte. Vor allem die zweite Halbzeit gestalteten die Berliner mit 57:26 mehr als deutlich.



Anders als gegen Saarlouis kamen die Berlinerinnen von Beginn an in den Flow. Wie aufmerksam und flüssig das Spiel der Gastgeberinnen an diesem Abend war, belegt auch ein Blick auf die Statistiken. So kam Alba auf 27 Assists (Halle: 16) und 14 Ballgewinne (Halle: fünf). Aber auch unter dem Korb, bei den Rebounds, lag Alba vorn (43:39).

