65:47 im zweiten Spiel gegen Saarlouis 65:47 im zweiten Spiel gegen Saarlouis: Albas Basketballerinnen stehen vor Halbfinal-Einzug

65:47 im zweiten Spiel gegen Saarlouis: Albas Basketballerinnen stehen vor Halbfinal-Einzug Stand: 24.03.2024 18:12 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben einen großen Schritt in Richtung Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gemacht. Durch einen ungefährdeten 65:47-Erfolg über Saarlouis sind die Hauptrunden-Siegerinnen aus der Hauptstadt nun nur noch einen Sieg vom Einzug in die nächste Runde entfernt.



Wie schon beim Sieg im ersten Spiel, zwei Tage zuvor, hakte das Berliner Spiel dabei vor allem offensiv jedoch gewaltig. So sagte Alba-Spielerin Lena Gohlisch nach der Partie im Alba-Livestream: "Es war ein Fortschritt zum Freitag. Ich glaube, der Flow ist ingesamt gerade nicht so da wie gewohnt. Aber heute haben wir das besser angenommen, dass Saarlouis sehr physisch spielt."

Schlechte Wurfquoten auf beiden Seiten

Dass Alba die körperbetonte Gangart der Gäste anzunehmen wusste, beweist auch ein Blick auf die Statistiken. So kamen die Berlinerinnen auf insgesamt 18 Fouls, Saarlouis auf elf. Auch bei den Rebounds (40:34) lag die Heimmannschaft vorn. Einzig was die Quote bei den Drei-Punkt-Versuchen anbelangt, hatte der Außenseiter aus dem Saarland die Nase vorn. Allerdings war auch die Quote 7 von 24 nicht sonderlich gut (Alba 6 von 23).



Spielentscheidend war letztlich jedoch die sehr schlechte Zweier-Wurfquote von Saarlouis. Lediglich 6 von 25 Versuchen (Alba 22 von 44) trafen in den Korb.



Weiter geht es am Donnerstag, dem 28. März (18 Uhr), dann in Saarlouis.

