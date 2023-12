5:3 in Iserlohn 5:3 in Iserlohn: Eisbären setzen Erfolgsserie fort Stand: 15.12.2023 22:10 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Sieg nacheinander gefeiert und stehen weiterhin an der Tabellenspitze. Am Freitagabend setzten sich die Hauptstädter beim Liga-Schlusslicht Iserlohn Roosters nach einem 0:2-Rückstand letztlich mit 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) durch. Morgan Ellis erzielte zwei Tore, außerdem trafen Jaedon Descheneau, Zach Boychuk und Ty Ronning für die Berliner, die damit bereits das zehnte Auswärtsspiel in Folge gewinnen konnten.



Vor 4.134 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee waren die Hausherren zu Beginn das engagiertere und zielstrebigere Team. Balázs Sebök sorgte kurz vor der ersten Drittelpause mit einem Powerplaytreffer für die verdiente Führung des Tabellenletzten. Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Hauptstädter den Druck, aber die Sauerländer bauten ihren Vorsprung aus. Nach einem Konter war Sebök zum zweiten Mal erfolgreich.

Sieg dank deutlicher Leistungssteigerung

Durch Tore von Descheneau in Überzahl und Boychuk glichen die Berliner aus, doch Hunter Shinkaruk gelang postwendend der dritte Treffer der Gastgeber. Im Schlussabschnitt konnte der Tabellenführer das Spiel allerdings dank einer deutlichen Leistungssteigerung noch zu seinen Gunsten drehen. Erst traf Ronning, dann stellte Ellis mit zwei Toren den Erfolg sicher.



Am Sonntag, den 17. Dezember (15:15 Uhr) geht es für die Eisbären weiter, wo sie die Adler Mannheim empfangen.

