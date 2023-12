2. Fußball-Bundesliga 2. Fußball-Bundesliga: Hertha-Stürmer Niederlechner für zwei Spiele gesperrt Stand: 18.12.2023 16:37 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss vorerst auf Florian Niederlechner verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Angreifer mit einer Sperre von zwei Spielen.



Niederlechner hatte am vergangenen Samstag in der Schlussphase des Heimspiels gegen den VfL Osnabrück (0:0) wegen eines groben Foulspiels die rote Karte gesehen.



Damit verpasst der 33 Jahre alte Offensivspieler im Januar den Auftakt in die Rückrunde gegen Fortuna Düsseldorf sowie das Aufeinandertreffen mit dem SV Wehen Wiesbaden.

Sechs Tore in vier Spielen

Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte Niederlechner am Samstag beim 0:0 gegen den VfL Osnabrück nach einem Tritt gegen das Schienbein von VfL-Spieler Lukas Kunze zunächst die gelbe Karte gezeigt, nach Ansicht der Videobilder aber auf Platzverweis entschieden. Darüber hatte sich Niederlechner anschließend vehement beklagt und den Videobeweis grundsätzlich massiv kritisiert.



Niederlechner erzielte in den vorangegangenen vier Spieltagen sechs Tore für die Berliner. Wieder einsatzberechtigt ist er am dritten Rückrundenspieltag im Top-Duell gegen den Hamburger SV am ersten Februar-Wochenende und ohnehin im Pokal-Viertelfinale am 31. Januar gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.12.2023, 16:15 Uhr