2. Bundesliga der Frauen 2. Bundesliga der Frauen: Turbine Potsdam feiert gegen Weinberg wichtigen Heimsieg im Aufstiegsrennen Stand: 14.04.2024 16:08 Uhr

Die Zweitliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben im engen Rennen um den Bundesliga-Aufstieg einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Potsdamerinnen drehten am Sonntag ihr Spiel gegen den abstiegsbedrohten SV Weinberg nach frühem Rückstand und gewann schließlich mit 3:1 (0:1).

Turbine Potsdam hat beste Chancen im engen Aufstiegsrennen Sieben Spieltage vor Saisonende steht Turbine Potsdam auf Platz zwei der 2. Liga. Der einstige Frauenfußball-Riese hat gute Chancen auf die Erstliga-Rückkehr – doch das Rennen könnte kaum enger sein. Mut macht die aktuelle Form. Von Marc Schwitzkymehr

Annahmefehler führt zum 0:1

Dass die letztjährigen Bundesliga-Absteigerinnen und diesjährigen Aufstiegskandidatinnen ihre Partie überhaupt drehen mussten, lag an einem kapitalen Fehler in der Anfangsphase: Noch in der Anfangsviertelstunde bekam Innenverteidigerin Adrienne Jordan bei einer verunglückten Ballannahme innerhalb des eigenen Strafraums den Ball an den Arm und verursachte so einen Elfmeter für Weinberg. Maren Haberäcker nahm sich für die Gäste der Sache an verwandelte den Strafstoß und sorgte so für die frühe Führung der Gäste.



Turbine Potsdam brauchte in der Folge eine Weile, um ihrem Favoritenstatus auch mit Blick auf das Ergebnis gerecht zu werden. Bei bestem Fußballwetter im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion waren die Gastgeberinnen fußballerisch zwar nicht unterlegen, verpassten es aber, sich wirklich aussichtsreiche Möglichkeiten zu erspielen, bzw. diese dann auch zu nutzen. Folglich blieb es bis zur Pause beim 0:1-Rückstand.

Potsdam übernimmt und kontrolliert

Nach dem Wiederanpfiff hatte dieser dann allerdings nur kurzzeitig weiter Bestand: Bereits in der 48. Minute glichen die Postdamerinnen die Partie wieder aus. Nach einer starken Hereingabe von Viktoria Schwalm war es Verteidigerin Bianca Schmidt, die aufgerückt an der Grenze des Fünfmeterraums den Ball ins Tor stocherte. Und auch in der Folge gelang der Mannschaft von Trainer Marco Gebhardt Stück für Stück, endgültig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.



Auch deshalb gelang es den Gastgeberinnen in der 71. Minute dank eines Treffers von Maria Almasri nach Vorlage von Laura Lindner das Spiel endgültig zu drehen. In der 87. Minute war es dann schließlich Lindner selbst, die nach einer Hereingabe und bei einigem Chaos im Weinberger Strafraum am höchsten stieg und den Ball zum 3:1-Endstand ins Tor köpfte. Dank besagtem Sieg liegen die Potsdamerinnen in der Tabelle der zweiten Bundesliga sechs Spieltage vor deren Ende erneut auf dem Aufstiegsrang zwei – punktgleich mit Tabellenführer Andernach.

Sendung: rbb24 Inforadio, 14.04.2024, 16:15 Uhr