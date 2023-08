buten un binnen Werders Tischtennis-Ass Falck gewinnt WTT-Turnier in Rio de Janeiro Stand: 14.08.2023 12:22 Uhr

Beim WTT Contender-Turnier konnte sich Mattias Falck im Finale gegen den Japaner Sora Matsushima durchsetzen. Kommende Woche spielt er wieder für die Bremer in der Bundesliga.

Toller Erfolg für Mattias Falck: Werders Tischtennis-Spieler hat beim WTT Contender-Turnier in Rio de Janeiro Gold geholt. Durch den Erfolg rückt der Schwede wieder in die "Top 20" der Weltrangliste.

In Brasilien setzte Falck sich zunächst im Viertelfinale in einem knappen Match gegen den Deutschen Dang Qiu nach fünf Sätzen mit 3:2 durch (12:10, 9:11, 8:11, 12:10,11:6). Im Halbfinale wiederum gelang ein souveräner 3:0-Erfolg gegen den Südkoreaner Jang Woo-jin (11:9, 11:9, 12:10).

Kontrahent im Finale war Sora Matsushima. Gegen den Japaner entwickelte sich beim 4:2 ein spannendes Match, in dem Falck den ersten Satz mit 10:12 verlor. Im Anschluss konnte er mit einem 14:12 im zweiten Satz zum 1:1 ausgleichen und durch einen Sieg im dritten Satz (11:9) die Führung übernehmen. Matsushima schlug im vierten Satz (11:9) allerdings zurück und stellte das Ergebnis auf 2:2. Im Anschluss zeigte Falck aber die besseren Nerven und entschied die folgenden zwei Sätze jeweils für sich (11:6, 11:7).

Ich bin natürlich sehr glücklich. Ich habe von Beginn an wirklich gut gespielt.

(Mattias Falck im Gespräch mit der International Table Tennis Federation)

Für Werder wird Falck am 25. August (19 Uhr) wieder spielen. Dann steht in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle der Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 an.

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 14. Uhr 2023, 18:06 Uhr