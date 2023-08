buten un binnen Werders Füllkrug zum überraschenden Pokal-Aus: "Wir sind bekannt doof" Stand: 12.08.2023 18:19 Uhr

Beim 2:3 gegen Viktoria Köln brachte Niclas Füllkrug die Bremer in der 77. Minute noch in Führung. Nach dem Spiel ärgerte er sich vor allem über Werders Defensivleistung.

Von Karsten Lübben

Als die Pokal-Überraschung perfekt war, ertönte mit "Freed from Desire" im Sportpark Höhenberg ein Song, auf dessen Melodie auch die Bremer mit ihren Fans schon einige Male gefeiert haben. Doch während die Kölner mit ihren Anhängern die große Party starteten, standen die Werder-Spieler ein wenig bedröppelt da.

Dabei sah es in der 77. Minute so aus, als würden die nach der Roten Karte für Amos Pieper (11. Minute) lange in Unterzahl spielenden Bremer sich noch ordentlich aus der Affäre ziehen. Sekunden zuvor hatte Niclas Füllkrug Werder per Foulelfmeter wieder mit 2:1 in Führung gebracht, doch am Ende hieß es 2:3. "Wir sind bekannt doof", ärgerte sich Füllkrug im Anschluss im ARD-Interview.

Füllkrug hadert mit Werders Defensive

Für Frust sorgte bei ihm vor allem, dass sein Team den Vorsprung so leichtfertig wieder aus der Hand gab. Nur zwei Minuten nach seinem Treffer schoss David Philipp den Ausgleich für die Kölner. "In den zehn Minuten nach dem Tor musst du einfach mal alles wegklären", sagte der Nationalspieler.

Am Ende kassierten die Bremer tief in der Nachspielzeit (90.+4) noch das 2:3. "Das war eine Eins-gegen-eins-Situation gegen eine Drittliga-Mannschaft. Da muss man schon fragen, woran es dann liegt", legte Füllkrug den Finger in die Wunde. Hier müsse, so der 30-Jährige, geschaut werden, ob individuellen Dinge schuld daran sind oder ob Werder als Mannschaft einfach schlecht verteidigt. "Auf jeden Fall haben wir die entscheidenden Duelle mal wieder verloren", so Füllkrug. Defensiv, stellte er klar, seien es Probleme, die Werder schon länger begleiten würden.

Viel zu analysieren, glaubt Füllkrug, wird es nach der Partie allerdings nicht geben. Durch die lange Unterzahl sei es letztlich ein Spiel gewesen, "das irgendwie aus der Reihe fällt".

