buten un binnen Werder startet auswärts beim FC Augsburg in die neue Bundesliga-Saison

Der exakte Termin der Partie steht noch nicht fest. Zu Beginn der Saison warten gleich drei Heimspiele gegen Topteams auf die Bremer.

Die Partie in Augsburg findet entweder am 24. oder am 25. August statt. Die DFL entspricht damit der Bitte Werders, zunächst auswärts antreten zu dürfen.

Der Gästeblock erhält im Weser-Stadion einen neuen Standort.

Wie Sportchef Clemens Fritz im Gespräch mit buten un binnen bestätigt, hatte der Klub dies aufgrund der aktuellen Umbauarbeiten im und um das Weser-Stadion bei der DFL beantragt. In diesem Sommer wird im Stadion der Gästeblock verlegt. Nach dem Auftakt in Augsburg folgt für Werder am Wochenende vom 30. August bis zum 1. September das erste Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Im Anschluss steht das Auswärtsspiel bei Mainz 05 (13. bis 15 September) an, ehe der FC Bayern ins Weser-Stadion kommt (20. bis 22. September).

Fritz empfindet Spielplan als "sehr ausgewogen"

Vor allem die Heimspiele haben es zu Beginn in sich: Nach den Partien gegen Dortmund und die Bayern muss Werder zu Hause erst gegen den SC Freiburg (4. bis 6. Oktober) und dann gegen Bayer Leverkusen, dem amtierenden Meister, antreten (25. bis 27. Oktober). Die Partie gegen die Leverkusener wird somit während des Freimarkts in Bremen stattfinden.

Fritz schätzt den Spielplan der Bremer als "sehr ausgewogen" ein. Blöcke, in denen mehrere harte Gegner oder vermeintlich leichte Aufgaben nacheinander auf das Team warten, sieht er nicht. Die ersten beiden Heimaufgaben gegen Dortmund und die Bayern bezeichnet er als "sehr herausfordernd".

Werders Bundesliga-Spielplan in der Hinrunde Spieltag Heim Gast 1. FC Augsburg Werder 2. Werder Borussia Dortmund 3. Mainz 05 Werder 4. Werder FC Bayern 5. TSG Hoffenheim Werder 6. Werder SC Freiburg 7. VfL Wolfsburg Werder 8. Werder Bayer Leverkusen 9. Borussia Mönchengladbach Werder 10. Werder Holstein Kiel 11. Eintracht Frankfurt Werder 12. Werder VfB Stuttgart 13. VfL Bochum Werder 14. FC St. Pauli Werder 15. Werder Union Berlin 16. RB. Leipzig Werder 17. Werder 1. FC Heidenheim

