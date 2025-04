buten un binnen Werder-Legende Baumann wird neuer Schalke-Sportchef Stand: 09.04.2025 14:20 Uhr

Im Sommer 2024 hat Frank Baumann die Bremer freiwillig verlassen. Jetzt übernimmt er bei den finanziell taumelnden Schalkern in der 2. Liga eine neue Herausforderung.

Von Karsten Lübben

Das Gerücht über ein bevorstehendes Engagement bei Schalke 04 kam bereits am vergangenen Wochenende auf. Baumann wollte das nicht kommentieren. Am Mittwoch hat der Klub aus Gelsenkirchen die Verpflichtung von Baumann verkündet.

Als Sportvorstand soll Baumann dabei helfen, die hochverschuldeten Schalker finanziell zu konsolidieren. Offiziell übernimmt er die Aufgabe im Sommer. Derzeit liegen die Gelsenkirchener in der 2. Liga auf dem 11. Tabellenplatz. In den Abstiegskampf werden sie nicht mehr rutschen. Doch auch im Kampf um den Aufstieg besitzen sie keine Chancen mehr.

Bei Werder agierte Baumann bis zum Sommer 2024 als Sportchef. Als Spieler kam er 1999 an die Weser und gewann mit den Bremern als Kapitän 2004 das Double und 2009 den DFB-Pokal. Nach seinem Karriereende im Sommer 2009 arbeitete er bei Werder als Assistent der Geschäftsführung, Scoutingchef, Sportlicher Leiter und ab Sommer 2016 dann als Sportchef.

Harsche Kritik an ihm gab es in Bremen nach dem Abstieg in die 2. Liga im Sommer 2021. Im Anschluss gelang es ihm jedoch, den Klub zurück in die Bundesliga zu führen und ihn finanziell zu stabilisieren.

