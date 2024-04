buten un binnen Werder-Frauen unterliegen Bayern München, bieten aber lange Paroli Stand: 22.04.2024 21:30 Uhr

Bis kurz nach der Pause hielten die Bremerinnen das Unentschieden gegen den Tabellenführer. Letztendlich mussten sich die Werderanerinnen jedoch mit 0:3 geschlagen geben.

Von Helge Hommers

Verschoss einen Strafstoß: Werder-Torjägerin Sophie Weidauer.

Am Montagabend zeigte in der ersten Halbzeit vor allem Livia Peng eine starke Leistung. Ein ums andere Mal bewahrte die Werder-Keeperin ihr Team vor dem Rückstand. Kurz nach dem Seitenwechsel war jedoch auch die Schweizerin machtlos: Bei einer Ecke stieg Bayern-Verteidigerin Magdalena Eriksson am höchsten und köpfte den Ball zum 1:0 für die Münchnerinnen in die Maschen (48. Minute). Wenig später legte Jovana Damnjanovic per Traumtor nach: Nach einem Ballgewinn schoss die Serbin aus rund 45 Metern über die zu weit vor ihrem Kasten stehende Peng hinweg das 2:0 (57.).

In der Schlussphase vergab Sophie Weidauer die große Chance auf den grün-weißen Anschluss. Nach einem Foulspiel an der Werder-Torjägerin scheiterte die Gefoulte per Strafstoß an Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs (71.). Unmittelbar vor Schlusspfiff besorgte schließlich Georgia Stanway ebenfalls mit einem Fernschuss-Treffer gegen die unglücklich aussehende Peng den 3:0-Endstand für den Liga-Primus (90.+5).

Werder-Frauen haben den Klassenerhalt bereits sicher

Sportlich gesehen war es jedoch eine Niederlage ohne Wert für die Bremerinnen. Denn weil der 1. FC Nürnberg bereits am Samstag mit 1:4 in Frankfurt verloren hatte, stand der Klassenerhalt für die Werder-Frauen und somit auch das Erreichen des Saisonziels schon vor der Partie fest. Das Team von Coach Thomas Horsch läuft also auch in der kommenden Spielzeit im Oberhaus auf.

