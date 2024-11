buten un binnen Werder fordert Tischtennis-Star Ovtcharov im Pokal-Duell Stand: 12.11.2024 06:00 Uhr

Ab 19 Uhr kämpft das Bremer Team um einen Platz im Pokal-Halbfinale. Gegen Gegner Fulda hat Werder gerade erst verloren – und nun spielt auch noch Dimitrij Ovtcharov mit.

Von Petra Philippsen

Man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt es, und im Tischtennis passiert das manchmal schneller als einem lieb ist. Werders letzter Ausflug nach Fulda ist gerade einmal zwei Wochen her. Und es setzte ein deutliches 0:3 für die Bremer, es war ihre erste Bundesliga-Niederlage der Saison.

Am Dienstagabend ist Werder wieder zu Gast in Fulda, dieses Mal steht das Pokal-Viertelfinale an. Wer dieses Duell gewinnt, hat es ins sogenannte Final-Four geschafft. Die vier besten Teams machen dort den Pokalsieger unter sich aus.

Das ist jetzt mein sechster Anlauf mit Werder für die Final-Four. Es ist an der Zeit, dass es endlich mal klappt.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

Fulda ist das neue Top-Team der Liga

Seit Mattias Falck, der Vizeweltmeister von 2019, Werders Team anführt, haben die Bremer im Pokal stets Lospech mit besonders harten Gegnern erwischt. In diesem Viertelfinale sieht es nun nicht weniger schwierig aus, Fulda ist seit dieser Saison das Top-Team der Liga. Bestens verstärkt hat es sich mit dem 19-jährigen Taiwanesen Kao Cheng-Jui und dem deutschen Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov – der führt mit 9:0-Siegen die Liga an.

Wir erwarten, dass Fulda mit seiner besten Mannschaft gegen uns aufläuft. Sie haben Ovtcharov geholt, um den Pokal zu gewinnen.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

"Bin extrem müde" – wie fit ist Ovtcharov?

Und Ovtcharov hatte in der vergangenen Woche beim WTT Champions-Turnier in Frankfurt buten un binnen bestätigt: "Man muss seinen Verpflichtungen nachkommen, ich werde natürlich am Dienstag im Pokal spielen." Das sagte der Weltranglisten-18. allerdings, nachdem er eine heftige Erstrundenniederlage kassiert hatte. "Das war das schlechteste Spiel von mir in diesem Jahr", konstatierte Ovtcharov.

Ich bin einfach extrem müde. Es waren sehr viele Turniere, sehr viele Spiele, eine sehr lange Saison. Ich habe schon die letzten zwei Wochen gespürt, dass es zäh ist. Mir fehlt die Energie.

(Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov)

Es könnte eine gute Nachricht für Werder sein, dass Fuldas Starspieler momentan etwas durchhängt. Es muss aber nicht so sein. Mehr noch, da Werders jüngste 0:3-Schlappe ohne Ovtcharov passiert war. "Fulda ist so oder so ein sehr starkes Team", betonte Falck, "das haben sie uns zuletzt bewiesen. Wir hoffen trotzdem, dass wir eine bessere Leistung zeigen können."

Werder setzt auf "richtig harte Gegenwehr"

Falck und Kirill Gerassimenko gingen in der vergangenen Woche ebenfalls beim Turnier in Frankfurt am Start, doch kehrten anders als Ovtcharov mit Rückenwind zurück. Zu verlieren hat Werder in Fulda im Grunde nichts.

"Fulda ist gegen uns hoch favorisiert", sagte Trainer Tamas, "aber wir haben den Überraschungseffekt. Mit uns rechnen sie nicht so. Und wenn wir eines der ersten beiden Einzel gewinnen, geht vielleicht etwas. Doch das geht für uns nur über den Kampf, über richtig harte Gegenwehr."

Mehr zum Tischtennis:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 13. November 2024, 18:06 Uhr