buten un binnen Werder als Leverkusens Meisterparty-Crasher und 4 weitere Fakten

Mit einem Sieg gegen Werder heute ab 17:30 Uhr wäre Bayer erstmals Meister. Doch es gibt Hoffnung für die Bremer, dass sie Leverkusen die Party verderben können.

Von Petra Philippsen

1. Leverkusen kann einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen

Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Werder schon am 29. Spieltag die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen. Mehr noch: Bayer ist auch nach 28 Bundesliga-Spieltagen ungeschlagen. Das war bisher einzig dem FC Bayern 2013/14 unter Trainer Pep Guardiola gelungen. Die Münchner verloren damals am 29. Spieltag erstmals – sollte die Werkself gegen Werder Bremen nicht verlieren, hätte sie folglich einen neuen Rekord aufgestellt. Auch der BVB blieb innerhalb einer Saison mal 28 Bundesliga-Partien in Folge ungeschlagen, 2011/12 aber an den letzten 28 Spieltagen.

2. Bremer hat ein hartes Programm vor der Brust

Mit dem 1:1 am vergangenen Spieltag in Frankfurt beendete Werder seine Serie von zuvor vier Niederlagen. Nichtsdestotrotz ist der aktuelle Trend kein Bremer "friend": Die Grün-Weißen sind seit 6 Bundesliga-Partien sieglos und holten daraus lediglich zwei Punkte. Und jetzt warten zwei schwere Gegner: Nach dem Gastspiel bei Spitzenreiter Leverkusen geht es zu Hause gegen den Tabellendritten aus Stuttgart.

3. Gute Bremer Serie in Leverkusen

Werder ist gegen Bayer 04 zwar seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos (vier Remis, drei Niederlagen), in Leverkusen aber seit vier Partien ungeschlagen (ein Sieg, drei Unentschieden). Die letzte Bremer Niederlage in der BayArena liegt mehr als sechs Jahre zurück. Überhaupt ging in den vergangenen zehn Bundesliga-Duellen beider Vereine die jeweilige Auswärtsmannschaft nie als Verlierer vom Platz.

4. Auswärts geht für Werder wenig

Werder gewann vom 18. bis zum 22. Spieltag drei Auswärtsspiele in Folge – alle mit 1:0. In den übrigen elf Gastspielen dieser Bundesliga-Saison blieben die Bremer nie ohne Gegentor und holten daraus nur vier Punkte.

5. Bei Werder hieß es 2 Mal am Ende 10 gegen 10

An den ersten 26 Spieltagen dieser Bundesliga-Saison hatte Werder keinen einzigen Platzverweis hinnehmen müssen, dann erwischte es im letzten Heimspiel Anthony Jung (Rot wegen einer Notbremse) und in der Vorwoche in Frankfurt Jens Stage (Rot wegen eines groben Foulspiels). Kurios: In beiden Partien wurde anschließend auch jeweils noch ein gegnerischer Spieler des Feldes verwiesen. Aber: Bayer profitierte in vier der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele von einem gegnerischen Platzverweis, in den letzten drei Fällen jeweils schon in Hälfte eins beim Stand von 0:0. So auch in der Vorwoche bei Union Berlin, als Robin Gosens kurz vor der Pause Gelb-Rot sah und Bayer direkt das Goldene Tor erzielte.

