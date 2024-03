buten un binnen Wales oder Polen – kommt ein Team während der EM in Bremen unter? Stand: 26.03.2024 11:29 Uhr

Bisher bezieht noch keine Mannschaft sein EM-Quartier im Sommer in Bremen. Zwei sind jedoch noch in der Verlosung. Nun treffen sie im direkten Duell aufeinander.

Am Dienstagabend werden in den entscheidenden Qualifikationsspielen die letzten drei Tickets für die EM im Sommer vergeben. Spannend ist dabei aus Bremer Sicht vor allem die Partie zwischen Polen und Wales in Cardiff. Der Grund: Der Sieger könnte womöglich während der EM sein Quartier in Bremen beziehen. Die "Bild" vermeldete zuletzt bereits, dass die Waliser im Falle einer Qualifikation definitiv an die Weser kommen werden.

Aber auch die Polen haben sich im Vorfeld mit Bremen als Domizil beschäftigt. "Sowohl die polnische wie auch die walisische Delegation haben Interesse an Bremen als EM-Quartier gezeigt und die Stadt besucht", bestätigt Karen Stroink aus dem Innenressort gegenüber buten un binnen. Nun müsse das Resultat der Partie abgewartet werden. Spätestens Anfang April, so Stroink, soll dann Klarheit herrschen.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 26. März 2024, 16 Uhr