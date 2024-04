buten un binnen Torgarantie in Sicht und 4 weitere Fakten zu Werders Duell mit dem VfB Stand: 21.04.2024 06:00 Uhr

Stuttgart spielt sicher in Europa, Werder muss Richtung Tabellenkeller gucken. Ab 15:30 Uhr könnte die Aufgabe für die Bremer im Weser-Stadion kaum kniffliger sein.

1. Vorteil VfB

Stuttgart verlor nur eines der letzten acht Duelle gegen Bremen (in der Vorsaison zu Hause mit 0:2), es gab in diesem Zeitraum außerdem fünf Siege und zwei Unentschieden. In Bremen blieb der VfB zuletzt drei Mal in Folge ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), mit vier Partien in Serie ohne Niederlage bei den Hanseaten würde Stuttgart seinen Rekord einstellen. VfB-Coach Sebastian Hoeneß verlor gegen Bremen noch gar nicht (zwei Heimsiege – je einer mit Hoffenheim und Stuttgart, auswärts ein Unentschieden mit 1899).

2. Ein Duell mit Torgarantie

54 Mal gastierte der VfB Stuttgart bislang in der Bundesliga bei Werder Bremen und mindestens ein Treffer fiel in diesen Partien immer, es gab also an der Weser noch kein 0:0. In den letzten 29 Heimspielen gegen Stuttgart traf Bremen immer, insgesamt erzielten die Hanseaten gegen den VfB die meisten Heimtore (115) – auch zusammen mit den Auswärtstreffern war Werder gegen die Schwaben am häufigsten erfolgreich (183-mal).

3. Bremer Heimschwäche

Bremen holte in den letzten vier Heimspielen nur einen Punkt (1:1 gegen Schlusslicht Darmstadt). Die 17 Heimpunkte aus der Vorsaison (da war Werder Schlusslicht der Heimtabelle) hat Bremen 2023/24 mit 18 Zählern aber immerhin schon überboten.

4. Werder ist seit 7 Spielen sieglos

Die personell geschwächten Bremer verloren am letzten Spieltag im Leverkusener „Meisterspiel“ mit 0:5, kassierten ihre höchste Saisonniederlage. Die Hanseaten sind damit seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos (zwei Remis, fünf Niederlagen), seit dem Aufstieg 2022 gab es für Werder keine längere Negativserie. Der Vorsprung auf den 16. Mainz beträgt nur fünf Punkte. 2023 blieb Bremen zuletzt saisonübergreifend auch sieben Mal in Folge sieglos, dann gab es am 3. Spieltag ein klares 4:0 gegen Mainz.

5. Der VfB gewann die letzten 5 Auswärtsspiele

Stuttgart hat nach dem jüngsten 3:0-Sieg gegen Frankfurt mindestens den 5. Platz und damit die Europa League sicher. Diesen Erfolg machte auch eine historische Auswärtsserie möglich. Der VfB hat die letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele alle gewonnen und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Nun kann es den 10. Auswärtssieg der Saison geben, auch das wäre ein neuer Stuttgarter Rekord.

