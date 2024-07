buten un binnen Tests, Training, Termine: So läuft Werders Sommerfahrplan Stand: 07.07.2024 15:53 Uhr

Nach 48 Tagen Urlaub geht es für die Werder-Profis am Montag mit der Saisonvorbereitung los. Die ersten weiteren Termine stehen für Werners Team auch schon fest.

Von Petra Philippsen

Am Wochenende kehrten die Spieler von Trainer Ole Werner bereits erstmals ans Bremer Weser-Stadion zurück, denn es standen die individuellen Gesundheitschecks an. Die ersten Fitnesstests also, bevor am Montag um 15 Uhr die lange Urlaubszeit endgültig vorbei ist und die erste Trainingseinheit losgeht.

Der Bremer Kader wird am Montag noch nicht komplett sein, denn die drei EM-Teilnehmer Milos Veljkovic, Romano Schmid und Neuzugang Marco Grüll stoßen erst während des Trainingslagers im Zillertal zu ihren Teamkollegen. Auch der Problemfall Naby Keita ist erst einmal bei den Olympischen Spielen in Paris für Guinea im Einsatz und wird den Großteil der Saisonvorbereitung bei Werder verpassen.

Ein erstes Testspiel in Verden wurde bereits von Werder offiziell terminiert, drei weitere Spiele listet das Portal "Fussball.de" auf, die vom Verein bisher noch nicht bestätigt wurden.

Werders Sommerfahrplan 2024 Wann? Was? Wo? 8. Juli, 15 Uhr Trainingsauftakt Trainingsgelände am Weser-Stadion 14. Juli, 14 Uhr Testspiel gegen FC Verden 04 Stadion am Berliner Ring / Verden-Aller 17. bis 27. Juli Trainingslager Zell am Ziller 26. Juli, 14 Uhr Testspiel gegen Sheffield Wednesday Zell am Ziller 3. August, 15 Uhr Testspiel gegen Coventry City Football Club offen 10. August, 17 Uhr Testspiel gegen FC Stade Rennes offen 11. August Tag der Fans Gelände am Weser-Stadion 19. August, 18 Uhr 1. Runde DFB-Pokal gegen Energie Cottbus Stadion der Freundschaft, Cottbus

