buten un binnen Pokal-Spiel des Bremer SV darf am Panzenberg stattfinden Stand: 05.07.2024 11:34 Uhr

Lange musste der Regionalligist auf die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) warten. Doch am Freitag gab es grünes Licht für ein echtes BSV-Heimspiel.

Von Petra Philippsen

Die Fans des Bremer SV müssen doch nicht ausweichen, sie dürfen ihr Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals in ihrem Stadion am Panzenberg austragen. Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes bestätigte der Regionalligist am Freitag buten un binnen.

So kann das Duell mit dem Zweitligisten SC Paderborn am Sonntag, 18. August 2024 um 15:30 Uhr als ein echtes Heimspiel für die Mannschaft von Trainer Sebastian Kmiec stattfinden.

Gegen Bayern und Schalke wich der BSV aus

Zunächst war nicht klar, ob der BSV die strengen Auflagen des DFB für die Austragung von Pokal-Spielen in allen Belangen erfüllen könne. Doch eine Platzbegehung unter der Woche hatte schließlich die Entscheidung für den Panzenberg gebracht.

Der Bremer Klub aus dem Stadtteil Walle hat bereits Erfahrungen im DFB gesammelt und zuvor auch schon spektakuläre Lose gezogen: Im August 2021 war Bayern München zu Gast, ein Jahr später Schalke 04. Gegen beide Fußball-Schwergewichte musste jedoch ein anderer Austragungsort gefunden werden. Gegen die Bayern das Weser-Stadion, gegen Schalke das Oldenburger Marschwegstadion. Dieses Mal wird die Kapazität des Panzenbergs mit 3.500 Plätzen für das Spiel gegen Paderborn jedoch ausreichen.

