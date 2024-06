buten un binnen Niemeyer legt los als Fritz-Nachfolger bei Werder Bremen Stand: 17.06.2024 06:15 Uhr

Ab jetzt wird es ernst für Peter Niemeyer. Der Aufstiegsrausch mit Preußen Münster ist vorbei, nun heißt es für den 40-Jährigen: Einarbeiten in seinen neuen Werder-Job.

Von Petra Philippsen

Nun geht es also los für Peter Niemeyer, und das sogar etwas vor seinem eigentlichen Vertragsstart am 1. Juli. Es gibt viel zu tun. Frank Baumann hat sein Büro als Geschäftsführer Sport vor einigen Tagen bei Werder geräumt und für seinen Nachfolger Clemens Fritz freigemacht. Und nun rückt also Niemeyer auf den freigewordenen Bürostuhl von Fritz nach. "Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht", wird der neue Sportliche Leiter Niemeyer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der 40-Jährige hat zuletzt als Sport-Geschäftsführer den Fußball-Drittligisten Preußen Münster betreut und mit den Westfalen den Aufstieg in die 2. Liga gemeistert. "Nach dem emotionalen Saisonende und dem Aufstieg mit Preußen Münster, freue ich mich jetzt sehr auf diese neue, spannende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Clemens und seinem Team", sagt Niemeyer.

Niemeyer soll sich "intensiv" um Profibereich kümmern

Immer mal wieder zu Gast bei Werder, auch beim Abschied von Claudio Pizarro 2022: Peter Niemeyer mit Frau Kyra und dem gemeinsamen Sohn.

Im Verein ist Niemeyer ein alter Bekannter, zwischen 2007 und 2010 spielte er als Profi in insgesamt 55 Partien für Werder Bremen: "Ich kann es kaum erwarten, den Verein nach meiner Zeit als Spieler auch als Funktionär von innen kennenzulernen."

Fürs intensive Kennenlernen bleibt Niemeyer gar nicht mal so viel Zeit, denn am 8. Juli starten die Bremer Profis von Trainer Ole Werner bereits wieder in die Saisonvorbereitung. Es wird wohl erst einmal eher ein Schnellkursus in Vereinskunde. "Die Zeit bis zum Trainingsstart können wir nutzen, um Peter einen bestmöglichen Einstieg bei Werder zu ermöglichen", kündigte Fritz als neuer Geschäftsführer Sport an – er selbst muss sich in seinen neuen Posten auch erst noch eingewöhnen. Niemeyers neues Aufgabenfeld ist Fritz dagegen sehr vertraut.

Peter wird sich intensiv um die Belange im Profibereich kümmern, einen engen Austausch zur Mannschaft, dem Funktionsteam und dem Trainerteam haben, dort Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.

(Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz)

