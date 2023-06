buten un binnen Neuer Bundesliga-Spielplan: Werder startet mit Heimspiel gegen Bayern Stand: 30.06.2023 10:59 Uhr

Nachdem vorab schon Termine durchgesickert waren, hat die DFL nun offiziell den Spielplan für die neue Bundesliga-Saison veröffentlicht. Werder startet mit einem Kracher.

So etwas hat es in der Geschichte der Deutschen Fußball-Liga (DFL) noch nicht gegeben. Denn eigentlich gilt der Spielplan für die Bundesliga-Saison als eines der bestgehütetsten Geheimnisse und ist sogar an Verschwiegenheitsklauseln gebunden – doch am Donnerstag war plötzlich der Spielplan des 1. FC Köln in den sozialen Netzwerken aufgetaucht und die Aufregung groß.

So war dann auch schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung bekannt, dass Werder Bremen am 5. Spieltag die Kölner im Weser-Stadion zu Gast hat. Die DFL wollte den Vorfall am Donnerstag zunächst nicht kommentieren, veröffentlichte die Termine der 1. und 2. Bundesliga am Freitagvormittag jedoch eine Stunde früher als geplant.

Werder-Kracher gegen Bayern

Aus dem Spielplan geht hervor, dass Werder die neue Saison eröffnen darf – und zwar mit einem Kracher-Heimspiel am 18. August um 20:30 Uhr gegen Meister Bayern München.

In der vergangenen Saison hatten die Bremer im Mai knapp 1:2 daheim gegen den FC Bayern verloren. An den darauf folgenden Wochenenden reisen die Grün-Weißen zum SC Freiburg, danach empfangen sie Mainz 05.

Die Saison beginnt mit einem Highlight, auf das wir uns freuen. Es wird eine besondere, große Aufgabe, die Saison im sicherlich ausverkauften Weser-Stadion eröffnen zu dürfen, der wir uns aber mit Vorfreude stellen. Die Ansetzung ist nochmal eine Auszeichnung für unsere letzte Saison, dass die Liga und die TV-Anstalten es für eine gute Idee halten, bei uns zu eröffnen.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Die Werder-Spiele der Bundesliga-Hinrunde 2023/24 Spieltag Datum Heim Gast 1. 18. August 2023, 20:30 Uhr Werder Bremen Bayern München 2. 25. bis 27. August 2023 SC Freiburg Werder Bremen 3. 1. bis 3. September 2023 Werder Bremen Mainz 05 4. 15. bis 17. September 2023 1. FC Heidenheim Werder Bremen 5. 22. bis 24. September 2023 Werder Bremen 1. FC Köln 6. 29. September bis 1. Oktober 2023 Darmstadt 98 Werder Bremen 7. 6. bis 8. Oktober 2023 Werder Bremen TSG Hoffenheim 8. 20. bis 22. Oktober 2023 Borussia Dortmund Werder Bremen 9. 27. bis 29. Oktober 2023 Werder Bremen Union Berlin 10. 3. bis 5. November 2023 VfL Wolfsburg Werder Bremen 11. 10. bis 12. November 2023 Werder Bremen Eintracht Frankfurt 12. 24. bis 26. November 2023 Werder Bremen Bayer Leverkusen 13. 1. bis 3. Dezember 2023 VfB Stuttgart Werder Bremen 14. 8. bis 10. Dezember 2023 Werder Bremen FC Augsburg 15. 15. bis 17. Dezember 2023 Borussia Mönchengladbach Werder Bremen 16. 19. bis 20. Dezember 2023 Werder Bremen RB Leipzig 17. 12. bis 14. Januar 2024 VfL Bochum Werder Bremen

