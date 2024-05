buten un binnen Nächstes Testspiel steht fest: Das ist Werders Sommer-Fahrplan Stand: 29.05.2024 13:24 Uhr

Am 6. Juli beginnt für die Bremer die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Unter anderem absolviert Werder ein Testspiel gegen einen englischen Zweitligisten.

Von Helge Hommers

Mit dem 9:3-Torfestival im Freundschaftsspiel gegen den Blumenthaler SV endete für die Bremer am vergangenen Wochenende die Saison. Seither befinden sich die Grün-Weißen — abgesehen von den für die vorläufigen EM-Kader nominierten Milos Veljkovic (Serbien) und Romano Schmid sowie Neuzugang Marco Grüll (beide Österreich) — in der Sommerpause.

Erste Werder-Testspiele terminiert

Erst in rund sechs Wochen rollt an der Weser wieder der Ball: Am 6. Juli bittet Werder-Coach Ole Werner seine Schützlinge zum obligatorischen Leistungstest. Und auch die ersten Testspielgegner stehen inzwischen fest.

Wie der Verein am Mittwochvormittag mitteilte, treffen die Bremer am 3. August auswärts auf Coventry City. Die "Sky Blues" belegten in der abgelaufenen Saison der EFL Championship den neunten Tabellenplatz. Weitere Sparringspartner der Grün-Weißen sind bislang der FC Verden und der französische Erstligist Stade Rennes.

Werders Sommer-Fahrplan: Wann? Was? Wo? 6. und 7. Juli Leistungsdiagnostik Trainingsgelände am Weser-Stadion 8. Juli, 15 Uhr Erstes öffentliches Training Trainingsgelände am Weser-Stadion 14. Juli, 14 Uhr Testspiel gegen den FC Verden Stadion am Berliner Ring in Verden 17. Juli Abreise ins Zillertal-Trainingslager Zillertal in Österreich 27. Juli Abreise aus Zillertal-Trainingslager Zillertal in Österreich 3. August, 15 Uhr Testspiel gegen Coventry City Coventry Building Society Arena 10. August, 11 Uhr/17 Uhr Zwei Testspiele gegen Stades Rennes Roazhon Park in Rennes 11. August "Tach der Fans" Rund ums Weser-Stadion 16. bis 19. August DFB-Pokal-Auftakt Noch unklar 23. bis 25. August Bundesliga-Auftakt Noch unklar

