buten un binnen Nächster WM-Titel? 15-jähriges Bremer Tanzpaar ist bereit für Showdown

Drei Weltmeisterschaften in drei Monaten – Yigit Bayraktar und Lucrecija Kuraite von Grün-Gold wollen diesen Kraftakt am Samstag mit dem WM-Titel über zehn Tänze krönen.

Von Petra Philippsen

Auch die letzten Spätsommertage in Bremen waren noch verlockend. Rausgehen, Eis essen, mit Freunden abhängen, einfach Spaß haben. Was man eben so macht, wenn man 15 Jahre alt ist. Yigit Bayraktar und Lucrecija Kuraite mussten ihre Freunde in diesem Sommer aber oft vertrösten. Denn ihr Terminkalender war randvoll.

Das Junioren-Tanzpaar vom Bremer Grün-Gold-Club hat im Juli bei der WM in Latein den Titel geholt, danach in Stuttgart bei den drei Grand Slams das seltene Triple gewonnen und vor anderthalb Wochen wurden sie Vizeweltmeister im Standard – was für ein Kraftakt.

"Haben in diesem Jahr schon super viel erreicht"

Und vorbei ist dieser noch nicht, denn am kommenden Samstag tanzen die beiden Teenager noch die WM der zehn Tänze im slowakischen Kosice. Dort sind Bayraktar und Kuraite Titelverteidiger und wollen erneut ganz oben aufs Treppchen.

Dafür trainierten die beiden selbst bei dem verlockendem Wetter in dieser Woche wieder sechs Stunden täglich und mehr. Nicht, weil sie es müssen, sondern aus eigenem Antrieb. Tanzen ist das, was sie von klein auf immer wollten.

Die beiden sind gut vorbereitet, sie hätten gut auch den Titel bei der Standard-WM gewinnen können. Das Heimpaar hat dort gewonnen, das ist okay. Wir haben in diesem Jahr schon super viel erreicht, mehr, als sich viele vorgestellt haben. Und ich glaube, dass sie am Wochenende erfolgreich ihren Titel verteidigen werden.

(GGC-Coach Roberto Albanese bei buten un binnen)

Enorme Professionalität mit erst 15 Jahren

Lucrecija Kuraite und Yigit Bayraktar vom Bremer Grün-Gold-Club wurden bei der Standard-WM in Rumänien Zweite.

Roberto Albanese hat die beiden vor fast fünf Jahren als Tanzpaar zusammengebracht, es hat von Anfang an gepasst zwischen den beiden. "Wir haben als Paar einen guten Kontrast", erzählt Yigit Bayraktar, "Lucrecija hat eine tolle Aura und ich habe viel Musikalität im Körper, das macht uns aus."

Für Albanese sticht noch etwas anderes bei den beiden Nachwuchstänzern heraus. "Sie sind sehr harmonisch und haben eine Musikalität und Natürlichkeit im Körper, die nicht so einstudiert aussieht."

Bewundernswert ist für den Erfolgscoach des Grün-Gold-Clubs aber vor allem "diese Professionalität, die sie ihrem Alter schon haben".

"Möchte, dass alle sagen: 'Wow, wie gut ist der denn?'"

Training, Training, Training und dabei zwischen Bremen und Litauen, wo Lucrecija Kuraite lebt, hin und her pendeln und zu Turnieren reisen. Mittendrin auch noch den Schulunterricht, mal Online, mal in Präsenz, bewältigen – das verlangt ein Maximum an Disziplin und Hingabe für den Leistungssport.

Manchmal ist mein Körper richtig müde, aber ich weiß, wofür ich das mache. Nicht als Hobby, ich will hören, dass alle mich sehen und sagen: 'Wow, wie gut ist der denn?'

(GGC-Tänzer Yigit Bayraktar bei buten un binnen)

Ohne die bedingungslose Unterstützung ihrer Eltern und ihrer Schulen wäre ihr Traum von der Tanzkarriere jedoch gar nicht möglich. Bayraktar und Lukraite zahlen es mit guten Noten zurück, auf der Tanzfläche und in ihren Zeugnissen. Sie wissen, was sie wollen und was dazu gehört, es zu bekommen.

Dreimal Gold! 15-jähriges Bremer Tanzpaar schreibt Tanzgeschichte:

Standard und Latein – ein echter Kraftakt

"Ich bin schon Trainingstier", erzählt Yigit Bayraktar: "Ich gehe zur Fitness, zum Boxtraining für meine Koordination und zum Tanzen. Und auch, wenn ich manchmal müde bin oder lieber mit meinen Freuden rausgehen würde, weiß ich, dass mir das für meine Zukunft helfen wird."

Und obwohl die Konkurrenz im internationalen Juniorenbereich groß ist, derart verschrieben wie die beiden haben sich in dem Alter nicht viele Tanzpaare. Dass Bayraktar und Kuraite im Standard und Latein antreten, bedeutet zudem einen enormen Zeitaufwand im Training. Jeweils fünf Standard- und fünf Lateintänze beherrschen und es eben nicht verbissen eingeübt aussehen zu lassen, das ist die große Kunst auf dem Parkett.

Mit 2 WM-Titeln in die nächste Junioren-Klasse?

Das Bremer Paar beherrscht diese Kunst auffallend gut. "Es gibt Paare, die stärker im Latein und schwächer im Standard sind und andersrum", sagt Yigit Bayraktar: "Ich denke, wir sind bei den Junioren II das stärkste Paar bei den zehn Tänzen. Denn bei uns ist das nicht so. Wir haben hart trainiert und sind selbstbewusst. Nicht überheblich, aber wir wollen unser Bestes zeigen."

Wenn es am Samstag gelingt, ihr Bestes zu zeigen und die Wertungsrichter von sich einzunehmen, dass sollte ihnen der perfekte Abschied aus ihrer Altersklasse mit dem 2. WM-Titel der Saison gelingen. Im nächsten Jahr tanzen Bayraktar und Kuraite bei den Junioren I, bei denen auch Luna Albanese und Dimitri Kalistov antreten. Die ein bis zwei Jahre ältere Konkurrenz wird das Bremer Paar so oder so sicher nicht unterschätzen.

