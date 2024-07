buten un binnen Mit Albanese und Vorfreude: Bremer Tanz-Paar will bei WM-Debüt glänzen Stand: 15.07.2024 18:14 Uhr

Daniel Dingis und Alessia Gigli vom Grün-Gold-Club tanzen erstmals die Latein-WM. Dass es sich auch in China wie ein Heimspiel anfühlen wird, verdanken sie ihrem Coach.

Von Petra Philippsen und Pascale Ciesla

Fürs Kofferpacken blieb bis zum Montagmittag noch keine Zeit – dabei geht für Daniel Dingis und Alessia Gigli schon am Dienstag der Flieger von Bremen Richtung China. "Ich bin da immer eher Last Minute", gesteht Dingis bei buten un binnen ein: "Ich packe erst morgen."

Die wenige Zeit, die dem Tanzpaar vom Bremer Grün-Gold-Club zwischen Trainingslagern und der Generalprobe geblieben ist, wollen sie lieber bis zur letzten Minute auf dem Tanzparkett verbringen. Bis zu 28 Stunden pro Woche schuften die beiden und es soll sich lohnen: Denn Dingis und Gigli haben sich erstmals für die Latein-WM qualifiziert.

Das ist bis jetzt die wichtigste Teilnahme für uns, eine große Ehre. Wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr kommt. Doch das ist erstmal ein Riesen-Schritt für uns. Und wir wollen den Namen Bremen hochhalten.

(GGC-Tänzerin Alessia Gigli bei buten un binnen)

Trainer Albanese brachte das Paar zusammen

Daniel Dingis und Alessia Gigli sind auch abseits des Parketts ein Paar.

Die Vorfreude ist riesig bei den beiden, die durch ihren zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft nun ihren Traum vom WM-Debüt leben dürfen. Seit fünf Jahren tanzen sie gemeinsam, sind inzwischen auch privat zusammen. Zu verdanken haben sie diese Partnerschaft ihrem Trainer Roberto Albanese.

"Roberto hat uns zusammengeführt", erzählt Gigli. Die 26-jährige Schweizerin war damals aus Zürich extra nach Bremen gezogen. "Er hat den ganzen Weg mit Höhen und Tiefen mit uns mitgemacht. Für uns ist es daher besonders wichtig, dass er jetzt in den Erfolgsmomenten dabei ist. Das macht mental ganz viel aus."

Dingis: "Roberto ist wie mein Papa"

Den 25-jährigen Dingis hatte Albanese schon viel länger in seiner Tanzkarriere begleitet. Umso mehr bedeutet auch ihm, dass der GGC-Trainer in Wuxi, in der Nähe von Shanghai, bei der WM dabei ist.

Roberto ist wie mein Papa. Ich habe mehr Zeit mit ihm verbracht, als mit meinem leiblichen Vater. Er hat den Weg mit mir vor 17 Jahren angefangen, jetzt erleben wir gemeinsam die WM. Das ist ganz besonders.

(GGC-Tänzer Daniel Dingis bei buten un binnen)

Die Latein-WM ist der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere, Schritt für Schritt hatten sie sich verbessert und gesteigert. Nun tanzen die beiden als Neulinge auf dem großen Parkett, haben unter den 88 Paaren "nichts zu verlieren", wie Dingis betont. Dennoch hat das Grün-Gold-Paar Ziele für sein Debüt.

Wir wollen die Leute gerne beeindrucken. Und klar, man möchte da angreifen und irgendwie so nahe wie möglich an das Semifinale herankommen.

(GGC-Tänzer Daniel Dingis bei buten un binnen)

Ein Platz unter den besten 12 wäre enorm

Alessia Gigli und Daniel Dingis vom Bremer Grün-Gold-Club tanzen seit fünf Jahren zusammen.

Das Semifinale, das wären die besten zwölf Paare. Diesen elitären Kreis der etabliertesten WM-Konkurrenten zu erreichen, wäre ein enormer Erfolg für die 17. der Weltrangliste. Dingis und Gigli fühlen sich gut vorbereitet und sie kennen die WM-Halle bereits von einem Turnier aus dem Vorjahr.

Bei ihrer Generalprobe, dem Dance-Comp in Wuppertal, wurden Dingis und Gigli unter 97 Paaren Vierte. Am 19. Juli wird es dann in Wuxi ernst. Albanese und GGC-Vorsitzender Jens Steinmann sind bereits vor Ort. "Es ist schön, dass alle da sind, das fühlt sich wie Zuhause an", so Dingis. Dann kann das WM-Heimspiel ja kommen.

