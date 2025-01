buten un binnen Kurze Pause, großes Ziel: Grün-Gold ist bereit für die Tanz-Bundesliga Stand: 11.01.2025 06:26 Uhr

Acht Lateinformationen kämpfen ab Samstagabend in fünf Turnieren um das WM-Ticket. Das Bremer Team ist als Weltmeister Favorit und besser aufgestellt als im Vorjahr.

Von Petra Philippsen

Noch eine letzte Trainingseinheit am Freitagabend und dann wird es ab Samstag wieder ernst für die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs. Die kurze Pause über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ist vorbei – und nach der Weltmeisterschaft ist vor dem Bundesliga-Start.

Mitte Dezember hatte sich die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese mit einem furiosen Finale den 14. WM-Titel in Wien ertanzt, mit dem Sieg in der Bundesliga nun wollen sich die Bremer ihr nächstes WM-Ticket sichern.

Die Mannschaft ist sehr gut aus der kurzen Pause gekommen und der Stand ist gut. Sie hat konditionell und tänzerisch nicht viel von der WM-Form verloren.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Im WM-Finale platzte beim GGC-Team der Knoten

Mit "Freedom and Peace" holte der Bremer Grün-Gold-Club in Wien den 14. WM-Titel.

Seit dem 2. Januar läuft erst die Vorbereitung auf die Bundesliga wieder und obwohl das Grün-Gold-Team nur vier Einheiten bis zum ersten Turnier am Samstagabend ab 19 Uhr in Buchholz absolviert hatte, ist Trainer Albanese sehr zufrieden mit dem Stand seiner Weltmeisterformation.

Denn der Knoten war bei der jungen Mannschaft im finalen Durchgang schließlich geplatzt und sie tanzte, wie Albanese sich damals freute, "ein phänomenales Finale". Bis dahin hatte es viel Schweiß, Arbeit und Nerven bei allen Beteiligten gebraucht, bis die Formation das Level mit der runderneuerten Choreografie "Freedom and Peace" erreicht hatte, das der Coach in monatelanger Arbeit erwartet hatte.

Grün-Gold geht als klarer Favorit ins Rennen

So können die Bremer als große Favoriten in dieser Saison etwas entspannter in die Bundesliga starten als noch vor einem Jahr. Damals hatte Albanese immer wieder viele Tänzerinnen und Tänzer bei den Turnieren bewusst gewechselt und unerfahrene ausprobiert. In diesem Jahr wird der Grün-Gold-Trainer auch wechseln, doch er kann dieses Mal auf Tänzerinnen und Tänzer zurückgreifen, die bereits ein Jahr lang mit dem A-Team trainiert haben.

Dass sich die Grün-Gold-Lateinformation in den fünf Bundesliga-Turnieren mit ihrer Höchstschwierigkeits-Choreografie "Freedom and Peace" durchsetzen wird, scheint wenig fraglich. Obwohl sich Blau-Weiss Buchholz große Mühe gibt, den Bremern Paroli zu bieten. Doch Albanese will ohnehin nur auf sein eigenes Team schauen.

Ich erwarte, dass wir in der Bundesliga diese Stabilität, die wir uns so hart erarbeitet haben, bei allen Turnieren zeigen. Und dass wir unser konstantes Level halten, das ist das Ziel.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Die Bundesliga-Lateinformationen Saison 2025: Mannschaft Choreografie Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key Blau-Weiss Buchholz A On the Floor TSG Bietigheim A Heart and Soul 1. TC Ludwigsburg A Mosaik TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black TSG Badenia Weinheim A Avatar

Die Bundesliga-Termine der Lateinformationen: Turniertag Termin Ort 1. 11. Januar 2025, 19 Uhr Buchholz 2. 25. Januar 2025, 19 Uhr Bremerhaven 3. 8. Februar 2025, 19 Uhr Bremen 4. 22. Februar 2025, 19 Uhr Bochum 5. 8. März 2025, 19 Uhr Bietigheim

