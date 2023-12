buten un binnen Keine Punkte, viel Hoffnung: Bremer Hockey-Club beginnt Hallensaison Stand: 03.12.2023 16:01 Uhr

Die Spielerinnen des BHC sind am Wochenende zwar mit zwei Niederlagen in die Bundesliga gestartet, doch die Auftritte des jungen Teams stimmen optimistisch.

Von Petra Philippsen

Man kann wirklich nicht behaupten, dass Florian Keller nicht für den Hockey-Sport brennt. Im Gegenteil, der Olympiasieger von 2008 hängt sich mit voller Leidenschaft in seinen Trainerjob beim Bremer HC rein, den er vor einem Jahr übernommen hatte. An diesem Wochenende fieberte der 42-Jährige beim Bundesliga-Auftakt der Hallensaison aber etwas zu sehr mit.

Beim Heimspiel am Samstag gegen den Uhlenhorster HC dauerte es kaum 15 Minuten, da erhielt Keller vom Schiedsrichter die Gelbe Karte. Im Hockey bekommen Trainer diese nur, wenn sie etwas Unangebrachtes von sich gegeben haben. Und Keller war im Eifer und der Aufregung über die ein oder andere strittige Schiedsrichter-Entscheidung verbal übers Ziel hinausgeschossen.

Lena Frerichs noch nicht einsatzfähig

Während Keller seine Strafzeit an der Seite absaß und versuchte, seinen Puls zu dämpfen, übernahm Lena Frerichs direkt das Coaching. Die 19-jährige Ausnahmespielerin der Bremer ist sechs Monate nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht ganz einsatzfähig, doch unterstützt das junge Team weiter nach Kräften.

Frerichs versuchte, mit ihren Anweisungen wieder Ruhe in ihre Mannschaft reinzubringen, die zur Verwarnung Kellers mit 1:2 zurücklag. Doch das klappte nicht, schnell hatten die abgeklärten Uhlenhorsterinnen auf 5:1 erhöht. Doch es spricht für die Mentalität der Bremerinnen, dass sie die Partie dennoch nicht aufgaben.

Auf Augenhöhe mit Titelfavorit Club an der Alster

Die Bremerinnen hingen sich rein, mussten dennoch sechs Gegentreffer gegen den Uhlenhorster HC hinnehmen.

Carlotta Pahlke und Nathalie Hoppe brachten den BHC in der 42. und 45. Minute auf 3:5 heran, die Schlussphase wurde packend. Und auch Kellers Puls schoss wieder hoch. Allerdings fehlte den Bremerinnen am Ende das Quäntchen Glück und die clevere Abgezocktheit, die der UHC mitbrachte. Svea Böker setzte in der 53. Minute mit dem 6:3 den Schlusspunkt.

Keine Punkte folgten dann auch am Sonntag in der zweiten Partie gegen den Hamburger Titelfavorit Club an der Alster – aber erneut ein Auftritt der Bremerinnen, der optimistisch für den erfolgreichen Klassenerhalt in der Bundesliga stimmt. Denn auch in Hamburg lieferten sie bei der knappen 2:3-Niederlage einen beherzten Auftritt gegen sehr erfahrene Gegnerinnen.

Eigentlich hatten wir etwas Angst gehabt, in Hamburg unter die Räder zu kommen. Und anfangs haben wir auch etwas verhalten gespielt. Aber dann war es ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe.

(Sarat Maitin, 2. Vorsitzender des BHC, bei buten un binnen)

Maitin: "Wir sind absolut konkurrenzfähig"

Sarat Maitin, 2. Vorsitzender des Bremer Hockey-Clubs, ist optimistisch, dass die Spielerinnen in der Halle in der Bundesliga bleiben.

Auch in Hamburg hatten die BHC-Spielerinnen nach einem Rückstand nicht aufgesteckt, dem im Schnitt 18 Jahre alten Team fehlt es derzeit noch etwas an Erfahrung. Und zumindest Trainer Keller erhielt in dieser Partie nur die Grüne Karte, also nur eine kurze Strafzeit. Ein Fortschritt. Umso mehr geht der Blick auf den nächsten Doppelspieltag am kommenden Wochenende gegen Eintracht Braunschweig und dem Großflottbeker THGC, es sind die Mitkonkurrentinnen im Kampf um den Klassenerhalt. Dass Braunschweig gegen den Harvestehuder THC ein 4:13 zum Auftakt kassiert hatte, ist sicher kein Nachteil für den BHC.

"Unsere Leistung an diesem Wochenenende hat uns gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind", betont Sarat Maitin, 2. Vorsitzender des BHC bei buten un binnen, "und auch, wenn wir uns punktemäßig noch nichts dafür kaufen können, sind wir sehr zufrieden mit dem Auftakt der Hallensaison."

