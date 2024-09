buten un binnen Holt sich dieses 15-jährige Bremer Tanzpaar den nächsten WM-Titel? Stand: 10.09.2024 13:20 Uhr

Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite vom Grün-Gold-Club wurden im Juli Junioren-Weltmeister im Latein. Am Samstag steht die Standard-WM an – glänzen sie auch dort?

Von Petra Philippsen

Eigentlich sollte Yigit Bayraktar mal Boxer werden, wie sein Vater Utku. Doch schnell war klar, dass seine Begabung woanders lag. In der Boxhalle trainierte nebenan auch eine Balletschule und die Lehrerin wies Yigits Eltern darauf hin, dass sie ihren Sohn doch lieber mal zum Tanztraining schicken sollten. Schließlich würde er sich beim Boxen ja nur nach der Musik im Hintergrund bewegen.

Damals wohnten sie noch in der Türkei, der Heimat seiner Mutter Gökce. Als sich immer mehr zeigte, welches Tanztalent Yigit besitzt, packte die Familie 2020 ihre Sachen und zog nach Bremen um. Hier sahen sie für ihren Sohn die besten Chancen, doch leicht war der Wechsel nicht.

Die Chemie stimmte auf Anhieb

"Anfangs war es ein bisschen hart, weil ich einen Teil meiner Familie und meine Freunde zurücklassen, mich in einer neuen Schule zurechtfinden und neue Freundschaften schließen musste", erzählte der inzwischen 15-Jährige dem Magazin "Tanzspiegel": "Aber jetzt fühle ich mich hier richtig zu Hause."

Dass Yigit Bayraktar seine Tanzpartnerin Lukrecija Kuraite gefunden hat, hat er seinem Trainer beim Grün-Gold-Club, Roberto Albanese, zu verdanken. Der kannte die Eltern von Lukrecija, beide Tanzlehrer in Litauen, und nach einem Probetraining in Bremen 2020 merkten beide, dass die Chemie zwischen ihnen auf dem Parkett auf Anhieb stimmte.

Dreimal Gold! 15-jähriges Bremer Tanzpaar schreibt Tanzgeschichte:

Training zwischen Bremen und Litauen

Holten im Juli den WM-Titel im Lateintanz in China: Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar.

Und seither pendeln die beiden Teenager zwischen Bremen und Litauen hin und her und reisen zu internationalen Junioren-Tanzwettbewerben um die Welt. Ohne die große Unterstützung der Oberschule an der Ronzelenstraße würde es nicht funktionieren.

"Wir trainieren zum Beispiel eine oder zwei Wochen gemeinsam in Bremen, dann wieder eine oder zwei Wochen in Litauen und dann eine Woche getrennt voneinander", erzählt Lukrecija Kuraite: "Manchmal ist es hart, aber wir bekommen das hin." Und wie sie es hinkriegen. Die Liste ihrer Erfolge kann sich sehen lassen: Vor einem Jahr wurden sie Junioren-Weltmeister über die zehn Tänze und Junioren-Vizeweltmeister im Standard. In diesem Sommer holten sich beide den Junioren-WM-Titel im Lateintanz.

"Wir haben eine gute Aura"

Am Samstag steht für Bayraktar und Kuraite die nächste WM an: Im rumänischen Timisoara wird bei den Junioren II im Standard der Titel vergeben – und den möchten sich die beiden unbedingt holen. Doch die Konkurrenz ist groß, das Finale ist in jedem Fall das Minimalziel. Ob es für den oberen Platz auf dem Podest am Ende reichen wird, dürfte auch von der Tagesform und der Gunst der Wertungsrichter abhängen.

Sie können am schönsten Musik in Tanz umsetzen." Bedenkt man das Alter der 15-Jährigen, ist ihre Ausstrahlung und ihre Verbindung miteinander, was besonders heraus sticht.

Wir haben eine gute Aura und sind sehr musikalisch. Wir können mit der Musik spielen und sie durch unser Tanzen auf der Fläche zeigen.

(GGC-Tänzer Yigit Bayraktar)

Klappt 2024 sogar das WM-Triple?

Seine Tanzpartnerin ergänzte: "Außerdem kann man uns ansehen, dass wir genießen, was wir tun." Und so hoffen beide, dass sich das tägliche Training von acht Stunden und mehr in den vergangenen Wochen ausgezahlt hat. Denn sollte es im Standard mit dem WM-Titel klappen, könnten sie Ende September bei der WM über die zehn Tänze etwas Einmaliges anpeilen: Alle drei WM-Titel in ihrer Altersklasse Junioren II der 14- und 15-Jährigen zur selben Zeit zu halten.

Doch erst einmal steht die Standard-WM bevor. Am Samstag um 12 Uhr deutscher Zeit startet die Qualifikation, um 16 Uhr beginnt das Finale. Es könnte ein weiterer Erfolgsabend für das Bremer Nachwuchspaar werden.

