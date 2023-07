buten un binnen Hemelingen segelt in der Bundesliga bisher hinterher Stand: 31.07.2023 17:12 Uhr

Wechselnde Crew, wechselnde Winde: Auch am 2. Spieltag der Segel-Bundesliga kommt das Bremer Boot nicht in Fahrt. Kapitän Jan Seekamp kennt die Gründe der Flaute.

Von Petra Philippsen

Beim 2. Spieltag der Segel-Bundesliga herrschte am Wochenende in Travemünde mal Flaute, dann fegten wieder Windböen und zwischendurch prasselte Starkregen auf die Ostsee nieder. Alles in allem keine schönen Bedingungen und da die Crew des Wassersport-Vereins Hemelingen aus Bremen in dieser Saison ebenso oft wechselt wie das Wetter, kam der 12. Rang auch wenig überraschend.

Dadurch, dass wir frisch zusammengestellt sind und wir wenig Trainingsmöglichkeiten hatten, ist das Ergebnis zu erklären. Aber zufrieden sind wir durchaus nicht.

(WVH-Kapitän Jan Seekamp)

Die Crew wechselt an jedem Spieltag, da etliche Mitglieder teils aus beruflichen Gründen den Verein verlassen haben. Steuermann und Kapitän Jan Seekamp ist bei den Bremern bisher die einzige Konstante. Schon beim Saisonauftakt Mitte Mai auf dem Berliner Wannsee war er an Bord, das Team segelte auf Rang neun.

Hemelinger nur 13. der Gesamtwertung

In Travemünde brachte es der WVH in 13 Rennen insgesamt auf 48 Punkte, Sieger wurde der Norddeutsche Regatta Verein mit 26 Punkten. "Die Abläufe passten nicht gut, vom Start bis zum Ziel zieht sich das durch", erklärte Seekamp, "und wenn man dann an jeder Stelle ein Zehntel verliert, ist das in der Summe ein schlechter Platz."

Nach zwei Spieltagen liegen die Hemelinger als Vizemeister von 2021 auf einem unbefriedigenden 13. Platz der Gesamtwertung von insgesamt 18 Teams. Vom 18. bis 20. August geht es mit dem 3. von sechs Spieltagen in der Kieler Innenförde weiter.

Mehr zur Segel-Bundesliga:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 31. Juli 2023, 18:06 Uhr