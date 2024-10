Champions Hockey League Fischtown Pinguins erreichen Achtelfinale Stand: 15.10.2024 22:34 Uhr

Trotz einer Pleite nach Verlängerung in Schweden ziehen die Bremerhavener erstmals in die K.o.-Runde ein. Dafür reichte den Pinguins gegen Skelleftea AIK ein Punkt.

Dank einer Aufholjagd im Schlussdrittel haben die Fischtown Pinguins zum ersten Mal in der Klub-Geschichte das Achtelfinale der Champions Hockey League erreicht. Nachdem die Bremerhavener gegen Skelleftea AIK mit einem 0:2-Rückstand ins Schlussdrittel gegangen waren, sicherten Matthew Abt (47. Minute) und Ziga Jeglic (50.) dem deutschen Vizemeister einen Punkt.

Dieser genügt zum Einzug in die Runde der letzten 16 Klubs. Dass die Schweden in der Verlängerung zum 3:2 durch Oscar Lindberg (63.) kamen, störte da nur noch wenig.

Goalie Franzreb hält Pinguins im Spiel

Bis zum letzten Drittel mussten die mitgereisten Pinguins-Fans allerdings bangen. Denn die überlegenen Schweden waren durch Andreas Johnson (13.) und Lindberg (38.) verdient in Führung gegangen. Vor allem Bremerhavens Goalie Maximilian Franzreb war es zu verdanken, dass Bremerhaven im Spiel blieb.

Das Achtelfinale der Königsklasse wird in Hin- und Rückspiel im November ausgetragen. Gegen wen die Bremerhavener dann antreten müssen, steht erst am Ende des Spieltags am Mittwochabend fest. In der CHL wird nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale.

Bremen Eins, Nachrichten, 15. Oktober 2024, 22 Uhr