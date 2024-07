buten un binnen Erstes Spiel, erstes Tor: Topp trifft direkt für Werder Stand: 14.07.2024 17:32 Uhr

Das erste Testspiel gegen Fünftligist Verden hatte für die Bremer Luft nach oben. Das sah auch Trainer Ole Werner so. Positiv war zumindest der Einstand von Keke Topp.

Von Petra Philippsen

5.000 Zuschauer waren am Sonntag ins Stadion am Berliner Ring gekommen, um ihr Team, den FC Verden 04, und Werder Bremen zu sehen. Allzu groß dürften die sportlichen Erwartungen an dieses Duell des Fünftligisten aus der Oberliga Niedersachsen gegen den Bundesligisten mit dem Trainingsstand von einer Woche jedoch nicht gewesen sein.

Und so konnten die Erwartungen auch nicht enttäuscht werden. Das Wetter meinte es gut und vor allem viele kleine Fans gingen erfolgreich auf Autogrammjagd. Dass Werder diesen ersten Testkick des Sommers mit 2:0 gewann, war Pflicht, aber eben auch nicht mehr.

Man hat uns angemerkt, dass wir den achten Tag in Folge arbeiten. Da dürfen die Beine ein bisschen müde sein. Insgesamt hat ganz viel Dynamik und auch Abstimmung gefehlt, das ist okay. Trotzdem war es insgesamt für mich zu wenig. Das ein oder andere hätten wir besser machen können.

(Werder-Trainer Ole Werner)

"Wir hätten sicher höher gewinnen können"

Oliver Burke (vorne) brachte Werder Bremen im Testspiel gegen Fünftligist Verden früh mit 1:0 in Führung.

Zu einer harschen Kabinenpredigt werde er aber nach dieser Leistung nicht ansetzen, schob Trainer Ole Werner direkt hinterher. So dramatisch schlecht war der Auftritt dann doch nicht. Es ist eben der Sommerauftakt und "der erste Test", so ergänzte Kapitän Marco Friedl, "ist nie ganz so einfach. Wir hätten sicher höher gewinnen können."

Doch es blieb bei ein paar Lattentreffern und zwei Toren für Werder, die nach zwei Minuten Oliver Burke und in der 66. Minute Keke Topp erzielten. Burke ist nach erneut erfolgloser Leihe mal wieder ein paar Wochen in Bremen, doch an das neue Werder-Trikot braucht sich der Schotte sicherlich nicht zu gewöhnen.

Top-Einstand von Topp

Werder-Stürmer Keke Topp (rechts) erzielte gegen Verden den Treffer zum 2:0.

Anders liegt der Fall bei Rückkehrer Topp. Der 20-jährige gebürtige Bremervörder hatte zuletzt bei Schalke 04 gespielt, verbrachte seine Jugend jedoch bei Werder. Und nun klappte es für den jungen Stürmer direkt mit dem ersten Treffer im ersten Spiel.

Trainer Werner wechselte zur Halbzeit seine Elf komplett durch, sodass 22 Profis in Verden zum Einsatz kamen. Werder trat zwar überlegen auf, doch das schwache Herausspielen von Torchancen wird bei Werder in der Analyse noch einmal Thema werden. "Das Niveau unserer Gegner wird nun sprunghaft ansteigen", erklärte der Werder-Coach, "alle müssen jetzt eine Schippe drauflegen." Am Mittwoch reisen die Bremer für zehn Tage ins Trainingslager ins österreichische Zillertal.

