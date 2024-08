buten un binnen Erst Klatsche, dann Sieg: Werder enttäuscht bei Testspielen in England Stand: 03.08.2024 18:08 Uhr

Werders durchwachsene Testspielbilanz setzt sich fort. In zwei Partien gegen den englischen Zweitligisten Coventry kassierten die Bremer insgesamt sechs Tore.

Die erste der beiden Partien fand am Vormittag auf dem Trainingsgelände des englischen Zweitligisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bei der herben 0:4-Niederlage kamen die Bremer deutlich unter die Räder. Justin Obikwu erzielte in der siebten Minute das erste Tor des Tages. Fabio Tavares (20.), Elliot Betjemann (28.) und erneut Tavares (67.) schossen den klaren Sieg für Coventry City heraus.

Keke Topp traf im zweiten Test nach fünf Minuten zum 1:0 für Werder.

Die zweite Partie fand am Nachmittag vor Zuschauern im Stadion statt. Dieses Mal setzte Coach Ole Werner auf eine Startelf, die deutlich näher an der sein dürfte, auf die er auch im ersten Pflichtspiel setzen werden wird. Bereits nach fünf Minuten gingen die Bremer in Führung. Nach einem Eckball von Marvin Ducksch traf Keke Topp per Kopf zum 1:0.

In der 28. Minute musste Werder jedoch das 1:1 hinnehmen. Jack Rudoni setzte sich mit einer starken Einzelleistung durch und ließ mit einem platzierten Flachschuss Keeper Michael Zetterer keine Chance. Fast hätte Jens Stage in der 36. Minute das 2:1 erzielt. Von der Strafraumkante zirkelte der Däne den Ball jedoch knapp am Tor vorbei. So ging es beim Stand von 1:1 in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang machte Werder von Beginn an Druck, kam aber zunächst nicht zu guten Chancen. Romano Schmid scheiterte nach einer Flanke von Felix Agu mit seinem Kopfball an Keeper Oliver Dovin. Das Siegtor für die Bremer erzielte Ducksch kurz vor dem Ende (85. Minute).

