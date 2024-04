buten un binnen Die Fischtown Pinguins kämpfen gegen Berlin um den Meistertitel Stand: 10.04.2024 22:43 Uhr

Die Eisbären Berlin haben sich am Mittwochabend mit 3:2 nach Verlängerung gegen Straubing durchgesetzt und sind nun der Gegner der Bremerhavener im Play-off-Finale.

Von Petra Philippsen

Nicht nur die Fischtown Pinguins mussten sich gedulden, auch die Fans der Eisbären Berlin. Denn den ersten Matchpuck hatte das Team aus der Hauptstadt am vergangenen Sonntag vergeben, am Mittwoch machten es die Eisbären im fünften Play-off-Spiel besser – allerdings ging es für sieben Minuten in die Verlängerung, bis der 3:2-Sieg gegen die Straubing Tigers perfekt war.

Damit steht der Gegner der Bremerhavener im Play-off-Finale nun fest. Der DEL-Rekordmeister hatte sich im Halbfinale mit 4:1 in der Best-of-seven-Serie gegen Straubing durchgesetzt. Und besser hätte es sich kaum fügen können: Die beiden besten Teams der regulären Saison tragen das Duell um die deutsche Meisterschaft untereinander aus.

Pinguins starten mit Heimrecht ins Finale

Leicht wird die Aufgabe für die Pinguins gegen den neunmaligen Champion aus Berlin sicherlich nicht. Doch das Team von Trainer Thomas Popiesch hat jede Menge Selbstvertrauen in dieser furiosen Saison getankt und geht nach dem 4:1-Erfolg im Halbfinale gegen den amtierenden Meister München mit nicht ganz unberechtigten Titelträumen in die Endspielserie.

Diese beginnt am kommenden Mittwoch, den 17. April. Bremerhaven genießt im ersten, dritten und im möglichen fünften und siebten Spiel als Hauptrundensieger jeweils Heimrecht. Die Tickets für die ersten beiden Heimspiele waren am Tag nach dem Finaleinzug binnen 25 Minuten in Bremerhaven ausverkauft.

Termine der Play-off-Finalspiele: Spiele Datum Uhrzeit Heim Spiel 1 17. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 2 19. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 3 21. April 15:30 Uhr Bremerhaven Spiel 4 23. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 5 26. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 6 28. April 14 Uhr Berlin Spiel 7 30. April 19:30 Uhr Bremerhaven

