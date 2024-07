buten un binnen Dauer, Ziele, Testspiele: Das plant Werder im Zillertal-Trainingslager Stand: 16.07.2024 17:29 Uhr

Ab Mittwoch bereiten die Bremer sich in Zell am Ziller auf die neue Bundesliga-Saison vor. Dabei bestreiten sie auch zwei Testspiele gegen Teams aus dem Ausland.

Von Karsten Lübben

Von wann bis wann ist Werder im Trainingslager?

Das Team tritt am Mittwochvormittag die Reise ins Zillertal an. Die Ankunft wird für 14 Uhr angepeilt. Um 17 Uhr steht dann bereits das erste Training an. Bleiben werden die Bremer in Österreich bis zum 27. Juli.

Was verspricht sich Ole Werner von der Zeit im Zillertal?

Das Trainingslager findet in diesem Jahr ungewöhnlich früh im Verlauf der Vorbereitung statt. Entsprechend anders wird auch das Progamm auf dem Platz für die Spieler aussehen. "Das Trainingslager hat schon noch eine relativ große körperliche Komponente", sagt Cheftrainer Ole Werner. Das heißt: Es wird ordentlich Kondition gebolzt.

Zugleich möchte Werner auch im taktischen Bereich mit dem Team arbeiten. Vor allem das Spiel im eigenen Ballbesitz will er "verfeinern".

Gegen wen testet Werder im Trainingslager?

Zwei Testspiele stehen während des Trainingslagers für die Bremer an. Am Samstag um 15 Uhr spielt Werder gegen den italienischen Erstligisten US Lecce. Am 26. Juli um 14 Uhr steht zudem eine Partie gegen Sheffield Wednesday, Zweitligist aus England, an.

Vor dem Trainingslager hatte Werder am Sonntag das erste Testspiel der Vorbereitung gegen den FC Verden 04 aus der Oberliga bestritten und dieses mit 2:0 gewonnen.

Die Qualität der Gegner wird jetzt sprunghaft ansteigen. Wir spielen gegen Gegner aus einem Regal, die uns auch in der Bundesliga erwarten.

(Ole Werner)

Warum reist Werder nun doch wieder ins Zillertal?

Bereits zum 13. Mal reisen die Bremer nach Zell am Ziller. Dabei sah es im vergangenen Sommer so aus, als sei das zwölfteTrainingslager dort das letzte für Werder. Schließlich wollte die Zillertal Tourismus GmbH den auslaufenden Vertrag zunächst nicht erneut verlängern.



Werder beschäftigte sich daher bereits mit dem Oberammergau als mögliches neues Domizil für das Sommer-Trainingslager. Letzlich gab es im Zillertal jedoch ein Umdenken. Anfang August 2023 wurde die Zusammenarbeit mit Werder bis 2028 ausgebaut.

