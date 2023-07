buten un binnen Darum haben Ailton und Co. Bock in der Kreisklasse zu kicken Stand: 02.07.2023 17:32 Uhr

Ihre Profi-Karrieren bei Werder sind vorbei, aber die Liebe zum Fußball ist geblieben. Also leben Ailton, Bargfrede, Bartels und Harnik ihre pure Lust darauf weiter aus.

Von Petra Philippsen

Sie haben in der Bundesliga gespielt, mehr geht als Fußballer hierzulande nicht. Sie waren mit Werder Bremen in den größten Stadien der Republik unterwegs, haben sich mit einigen der besten Fußballer gemessen. Das erleben nicht viele.

Doch statt sich nach dem Ende ihrer Profi-Laufbahn zurückzulehnen und in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen, hatten Ailton, Martin Harnik, Fin Bartels und Philipp Bargfrede einen anderen Plan: Sie spielen weiter Fußball – in den untersten Amateurligen.

"Kicken, bis einen abends Mama reinruft"

Warum das, mag man sich da fragen. Was reizt denn jene, die mal ganz oben mitspielten, am Wettkampf mit Hobbyfußballern? Ganz einfach: Es ist die pure Lust am Kicken.

"Viel Fußball, viel Spaß, kein Stress", so umreißt es Christopher Cornelius Foley, der neue Coach von Fin Bartels bei der SpVg Eidertal Molfsee II: "Einfach wieder kicken, bis einen abends die Mama reinruft." Ein bisschen Fußball-Romantik, ein bisschen Heimatgefühl und ein bisschen Fußball zum Anfassen ohne Tamtam.

1. Philipp Bargfrede

Mit Werders U23 ist er gerade abgestiegen, nun soll Fußball endlich mal wieder richtig Spaß machen für Philipp Bargfrede. Nach 19 Jahren bei Werder Bremen spielt der 34-Jährige wieder für seinen Heimatklub Heeslinger SC in der Fußball-Oberliga Niedersachsen.

Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich auf diesem Sportplatz verbracht. Hier hat alles begonnen.

(Philipp Bargfrede)

Sein Debüt am Wochenende gegen den Bremen-Ligist SV Hemelingen klappte direkt optimal: Bargfredes Treffer zum 1:0 leitete den 4:0-Sieg ein – vor 200 Zuschauern, der gesamten Familie Bargfrede und bei herrlichem Sommerwetter. Besser geht's kaum.

2. Ailton

Das Double hat der "Kugelblitz" 2004 gewonnen, die Herzen der Fans in Bremen und umzu sowieso. Ailton liebt Fußball einfach und deshalb hatte er auch großen Spaß bei seinem Auftritt mit der 3. Mannschaft des TSV Bassum in der 3. Kreisklasse.

Ailton auf dem Platz, das ist immer Spaß. Ich spiele immer mit meinem Herzen, egal, in welcher Liga.

(Ailton)

Getroffen hat Ailton natürlich auch, "ein super Tor, typisch Ailton", freute er sich hinterher. Für einen Sieg gegen Twistringen reichte es zwar nicht, aber dafür wird es sicherlich ein nächstes Mal mit dem "Kugelblitz" geben. Und die "Ailton, oh oh"-Sprechchöre in Bassum hallen fröhlich weiter.

3. Fin Bartels

Sein Karriereende hat der 36-Jährige in diesem Sommer ganz bewusst gesetzt. Es war Zeit für ihn, nach 170 Bundes- und 222 Zweitliga-Spielen war der richtige Moment für ihn gekommen. Aber noch nicht der richtige Moment, ganz auf Fußball in seinem Leben zu verzichten.

Daher kickt er weiter, in der Kreisklasse A der SpVg Eidertal Molfsee II, in der Nähe seiner Heimat Kiel. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom und einigen alten Klassenkameraden will Bartels in der 9. Liga noch ein bisschen Spaß haben. Der Trainingsauftakt unter der Woche ließ sich jedenfalls schon gut an.

4. Martin Harnik

Bei Werder wollte man den Stürmer Ende 2021 nicht mehr, aber der 33-Jährige wollte noch kicken. Der ehemalige österreichische Nationalspieler heuerte also in der 5. Liga an beim TuS Dassendorf, südöstlich von Hamburg – und hat den Schritt bis heute nicht bereut.

Ich habe Fußball immer geliebt. Und hier spiele ich ihn wieder ohne das ganze Tamtam drumherum. Das macht schon Spaß.

(Martin Harnik)

Die Fußball-Entschleunigung hat Harnik gut getan nach Jahren im Profi-Fußball, die nicht immer einfach für ihn gewesen sind. Besonders die mentale Belastung habe ihm zu schaffen gemacht, nun ist der Druck schon lange von ihm abgefallen.

In der Amateur-Idylle von Dassendorf spielt Harnik an der Seite seines Schwagers und mit einem Kumpel aus Jugendtagen als Trainer einfach wieder Fußball. Aus purem Spaß. "Ich werde sicher noch spielen, so lange mich meine Beine noch tragen."

