buten un binnen Cooler Joker Njinmah und 4 weitere Werder-Fakten vor dem BVB-Duell

Gegen Augsburg war Justin Njinmah Werders Retter des Remis – sticht der Bremer Joker auch ab 15:30 Uhr gegen Dortmund wieder? Werder braucht ein Wunder für einen Heimsieg.

1. Die Nummer 3 trifft auf die Nummer 2 der ewigen Tabelle

Bremen und Dortmund treffen zum 111. Mal in der Bundesliga aufeinander. Erstmals war das am ersten Bundesliga-Spieltag 1963/64 der Fall, als BVB-Spieler Timo Konietzka im Weser-Stadion in der ersten Minute das historisch erste Bundesliga-Tor schoss (Bremen gewann am Ende noch mit 3:2). Bayern München steht unangefochten auf dem ersten Platz der ewigen Bundesliga-Tabelle, aber auch Platz zwei für Dortmund und Rang drei für Werder sind angesichts des satten Punkte-Polsters bis auf Weiteres in Stein gemeißelt.

2. Nur ein Wunder half Bremen zuletzt

Dortmund könnte seinen 50. Bundesliga-Sieg gegen Bremen feiern, und zumindest die Duell-Bilanz der vergangenen Jahre spricht dafür, dass das gelingt: Werder verlor sechs der letzten sieben Bundesliga-Duelle gegen den BVB. Die Ausnahme war eine historische und extrem spektakuläre Partie: Werders 3:2-Auswärtssieg in der Hinrunde 2022/23 mit drei Bremer Toren ab der 89. Minute.

3. Dortmunder Erfolgsserie in Bremen

Der BVB gewann zuletzt erstmals vier Bundesliga-Spiele in Folge in Bremen und erzielte dabei stets exakt zwei Tore. Insgesamt feierte Dortmund einzig in Stuttgart einen Sieg mehr (16) als in Bremen (15); diese Bestmarke kann jetzt eingestellt werden. Werders letzter Bundesliga-Heimsieg gegen die Borussia liegt fast zehn Jahre zurück (2:1 am 20. Dezember 2014; Tore von Selke und Bartels), danach folgten im Punktspiel-Betrieb zwei Remis und sechs Niederlagen im eigenen Stadion. Während dieser Serie schaltete Werder die Borussen aber daheim im DFB-Pokal-Achtelfinale aus (3:2 am 4. Februar 2020).

4. Der BVB hat gegen Werder fast eine Torgarantie

In den vergangenen 24 Bundesliga-Partien gegen Werder Bremen blieb die Borussia nie torlos (letztmals im Mai 2011 beim 0:2 in Bremen). Das ist ein neuer Vereinsrekord, gegen kein anderes Team hatte der BVB jemals einen solchen Torlauf.

5. Njinmah schlug mal wieder als Joker zu

Bremens Retter in Augsburg war Justin Njinmah, der seine 45 Minuten Einsatzzeit als Bewerbung für einen Startelf-Einsatz gegen seinen Ex-Klub Dortmund nutzte. Njinmah kam für den Pokal-Helden Keke Topp in die Partie und nutzte eine Sahneflanke von Mitchell Weiser für sein erstes Kopfballtor in der Bundesliga. Schon in der letzten Saison hatte der enorm sprintstarke Njinmah 3 Joker-Tore erzielt. Von Januar 2022 bis Juni 2023 ging Njinmah für den BVB II auf Torejagd (18 Treffer in 51 Drittliga-Spielen).

