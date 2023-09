buten un binnen Bremer Turnerin Schönmaier rückt ins WM-Team nach Stand: 27.09.2023 08:15 Uhr

Vom Verletzungspech von Emma Malewski profitiert nun Karina Schönmaier. Die 18-Jährige gehört bereits zum deutschen WM-Aufgebot. Nun ist klar: Sie wird auch mitturnen.

Neben der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz muss das deutsche Turn-Team bei der WM in Antwerpen nun auch auf Europameisterin Emma Malewski verzichten.

Die 19-jährige Malewski hatte sich im letzten Training vor der Abreise beim Abgang vom Stufenbarren einen Riss des vorderen Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen. Seitz hatte Anfang des Monats im Training einen Riss der rechten Achillessehne erlitten.

Schönmaier: "Aus der schwierigen Zeit herausgeschafft"

Durch den kurzfristigen Ausfall von Malewski steht für Karina Schömaier damit fest: Sie wird bei den Titelkämpfen vom 30. September bis zum 8. Oktober nicht nur als Reservistin Teil des deutschen WM-Aufgebots sein – die 18-jährige Bremerin rückt in die Startriege vor und turnt auf jeden Fall mit.

Schönmaier war im Winter von Bremen an den Bundesstützpunkt in Chemnitz umgezogen und hatte zunächst Startschwierigkeiten. "Mental ging es mir nicht so gut", erzählte sie vor der WM im Gespräch mit buten un binnen: "Jetzt habe ich es aus der schwierigen Zeit endlich rausgeschafft. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass ich es geschafft habe, bei so einem großen Wettkampf wieder dabei zu sein."

