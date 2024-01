buten un binnen Bremer HC schafft bei Frerichs-Comeback den Bundesliga-Klassenerhalt Stand: 14.01.2024 15:54 Uhr

Die Lage sah für die Bremerinnen vor dem Wochenende trist aus, doch durch zwei Siege haben sie ihr Ziel noch erreicht. Das erlösende Tor am Sonntag fiel kurz vor dem Spielende.

Der Bremer HC wird auch in der kommenden Saison in der Hallenhockey-Bundesliga vertreten sein. Durch zwei Siege am Wochenende hat sich das Team doch noch den Klassenerhalt gesichert.

Vor dem Doppel-Spieltag war die Auslangslage für die Bremerinnen schlecht. Für den zuvor punktlosen BHC hätte der Abstieg schon am Samstag besiegelt sein können, sofern im direkten Duell mit Eintracht Braunschweig kein Sieg gelungen wäre. Wichtig war für das Team jedoch, dass Lena Frerichs, Bremens amtierende Sportlerin des Jahres, im Schlussspurt der Saison ihr Comeback geben konnte. Die Nationalspielerin hatte sich im Mai 2023 einen Kreuzbandriss zugezogen und musste deshalb lange pausieren.

Bangen bis kurz vor Schluss in Braunschweig

Bei der Partie in Braunschweig gingen die Bremerinnen bereits in der dritten Minute durch Natalie Hoppe in Führung. Diese konnte Meike Starmann für die Eintracht jedoch egalisieren (10. Minute). Auch auf die erneute Bremer Führung durch Charlotte Müller (14.) antworteten die Braunschweigerinnen mit dem Treffer von Cosima Horn prompt (16.). Mit 2:2 ging es in die Halbzeit.

Marie Frerichs (hier beim Training) traf in Braunschweig doppelt für den Bremer HC.

Im zweiten Durchgang ging die Eintracht durch Maria Julia Lagocki in der 35. Minute mit 3:2 in Führung. Dieses Mal gelang allerdings den Bremerinnen der schnelle Ausgleich. Svea Hartmann traf zum 3:3 (38.). Im Anschluss setzte der BHC sich durch die Tore von Carlotta Pahlke (43.), Marie Frerichs (45.) und erneut Hoppe (49.) auf 6:3 ab.

Trotzdem wurde es nochmal spannend, denn die Eintracht verkürzte auf 5:6. Emely Visoudil (53.) und Laura Rodrigues (56.) waren erfolgreich und gaben ihrem Team kurz vor Schluss die Hoffnung auf einen Punktgewinn und den damit gesicherten Bundesliga-Verbleib zurück. Marie Frerichs sorgte mit ihrem zweiten Tor zum 7:5 für die Entscheidung für die Bremerinnen.

Micheel macht kurz vor Schluss den Klassenerhalt klar

Der Erfolg in Braunschweig war die Voraussetzung, um am Sonntag mit einem Sieg in eigener Halle gegen den Großflottbeker THGC noch den Klassenerhalt klarmachen zu können. Lena Frerichs brachte die Bremerinnen in der sechsten Minute in Führung. Das 1:0 hielt lange, ehe Großflottbek in der 48. Minute durch Janne Raimung ausglich.

Das Unentschieden wäre für den BHC nicht genug gewesen, sodass unbedingt noch ein Tor hermüsste. Der erlösende Treffer zum 2:1-Sieg gelang dann kurz vor Schluss in der 58. Minute Julia Micheel. Stattdessen steigen nun die Braunschweigerinnen ab.

Weiter geht es für die Bremerinnen im Feldhockey Ende April. Dort steht das Team nach der Hinrunde in der 2. Bundesliga auf dem ersten Platz.

