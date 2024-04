buten un binnen Bremen gibt 2,2 Millionen Euro für Sanierung von Werders Platz 11 Stand: 13.04.2024 15:56 Uhr

Werder wird die Gebäude des Stadions Platz 11 sanieren und erhält dabei Gelder von der Stadt Bremen. Das hat nun der zuständige Ausschuss der Bürgerschaft beschlossen.

Der Gebäudekomplex der Sportanlage des Stadions Platz 11 wird von Werder Bremen kernsaniert und modernisiert. Die Stadt Bremen unterstützt das Projekt mit rund 2,2 Millionen Euro. Das hat der zuständige Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft am Freitag beschlossen.

Der Verein hätte gerne einen Neubau in der Pauliner Marsch errichtet, dieser Plan scheiterte jedoch an den Einsprüchen der Anwohner. So werden nun der bestehende Umkleidebereich, die Gaststätte und der Physiotherapiebereich im Stadion Platz 11 saniert.

Die 2,2 Millionen Euro der Stadt Bremen sollen in den kommenden drei Jahren in Tranchen von jeweils 733.000 Euro an Werder Bremen überwiesen werden. Werder hofft, mit den Umbauarbeiten Anfang 2025 beginnen zu können.

