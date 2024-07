buten un binnen Anstoßzeiten stehen fest: Werder gegen Bayern am Samstagnachmittag Stand: 18.07.2024 13:52 Uhr

An den ersten fünf Spieltagen spielt Werder Bremen dreimal samstags und zweimal sonntags. Der Kracher gegen Bayern München läuft zur Bundesliga-Primetime um 15.30 Uhr.

Von Julian Meiser

Nach der Bekanntgabe des Bundesliga-Spielplans vor wenigen Wochen gibt es nun auch die genauen Termine der ersten fünf Spieltage. Zum Start der Bundesliga-Saison 2024/2025 muss Werder am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr in Augsburg ran.

Am 2. Spieltag empfängt der SV Werder dann im Weserstadion Borussia Dortmund – ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr.

Kracher gegen Bayern München am Samstag

Auch bei Werders zweitem Heimspiel der Saison ist um 15:30 Anstoß – gegen Rekordmeister Bayern München. FCB-Trainer Vincent Kompany kommt am Samstag, den 21. September, nach Bremen.

Am 3. und am 5. Spieltag spielt die Mannschaft von Ole Werner jeweils auswärts am Sonntag. Am 15. September um 17:30 Uhr beim 1. FSV Mainz und zur gleichen Uhrzeit am 29. September bei der TSG Hoffenheim.

Hier die Übersicht über die Spieltage eins bis fünf:

Die folgenden Partien gegen Freiburg, in Wolfsburg und zu Hause gegen Meister Bayer 04 Leverkusen sind noch nicht exakt terminiert.

