buten un binnen 40 Punkte statt Europa: Was Ole Werner mit Werder erreichen will

In der vergangenen Saison sind die Bremer nur knapp am Europacup vorbeigeschrammt. Für den Trainer noch lange kein Grund, das internationale Geschäft als Ziel auszugeben.

Von Julian Meiser

Die Saison 2023/2024 hat Werder auf Platz neun der Tabelle beendet. Es war das beste Abschneiden in der Bundesliga seit fünf Jahren. Nur knapp ist der Klub an einer Europacup-Teilnahme vorbeigeschrammt.

Was sich Werder für die kommende Spielzeit vorstellt, hat Cheftrainer Ole Werner bei der ersten Pressekonferenz dieser Saison benannt – Europa scheint dabei aktuell aber noch keine Rolle zu spielen.

Werner will Werders Spieler besser machen

Im Rahmen der Pressekonferenz machte Werner klar: "Der Verein hat eine klare Zielsetzung: möglichst schnell die 40-Punkte-Marke knacken."

Es sei wichtig, dieses Ziel im Kopf zu haben. "Ich würde sagen, für die Hälfte der Liga geht es darum", meinte Werner und konstatierte: "Jeder Punkt will erarbeitet sein."

Mein persönliches Ziel ist es, besser zu werden. Mehr Punkte zu holen als letztes Jahr. Und auch eine bessere Pokalsaison zu spielen.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Für ihn persönlich geht aber um noch mehr als Punkte. Er will die Mannschaft entwickeln. Um das zu erreichen, möchte Werner jetzt in der Vorbereitung die Grundlagen schaffen, die Mannschaft körperlich fit machen und seine Philosophie vertiefen.

Ole Werner will Werders Spieler besser machen. Von Europa spricht er aber noch nicht.

In Sachen Spielidee will Werner auf der zurückliegenden Rückrunde aufbauen. Er fordert ein gutes Positionsspiel und Tempowechsel in den richtigen Momenten. Zusätzlich sollen Lösungen im Aufbauspiel einstudiert werden. "Auch Standards werden nochmal ein Thema sein", verkündete Werner und sprach beispielhaft auch das Offensiv- und Defensiv-Verhalten bei Einwürfen an.

Werner wünscht sich mehr Konstanz

"Ich glaube, dass wir letztes Jahr eine Saison hatten, die vom ersten Tag der Sommervorbereitung mit ganz vielen Fragezeichen begonnen hat", erläutert Werner. Es gab mehrere personelle Veränderungen, kurz vor Ende der Transferfrist verließ Nationalstürmer Niclas Füllkrug den Klub.

Natürlich wünschen wir uns eine andere personelle Konstanz. Dass wir von der Kaderzusammenstellung ein bisschen früher fertig sind.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Sein Motto für die intensive Trainingsphase vor Saisonstart: "Jeder hat die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen."

