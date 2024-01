buten un binnen 1:16 und 3:6 – für den Bremer Hockey-Club kommt es weiter ganz dick Stand: 07.01.2024 19:06 Uhr

Für die Hockey-Bundesligistinnen aus Oberneuland läuft in der Hallensaison nichts zusammen. Nach acht Spielen steht das Team von Florian Keller weiter punktlos da.

Von Petra Philippsen

Die Hoffnung war da beim Bremer HC vor dem Start in die Hallensaison. Darauf, dass es trotz der stark verjüngten Mannschaft eine gute Bundesliga-Saison werden könnte. Doch nach acht Spielen und null Punkten hat sich die Befürchtung bewahrheitet: Ohne Ausnahmespielerin Lena Frerichs geht wenig.

Dabei ist Bremens Sportlerin des Jahres nach ihrem Kreuzbandriss zwar fast wiederhergestellt, doch in dieser kurzen Hallensaison mit fünf Doppelspieltags-Wochenenden kann Frerichs nur von der Ersatzbank aus als Motivatorin helfen.

Der Bremer HC steht vor den Playdowns

Und dort musste sie an diesem Wochenende tatenlos mitansehen, wie ihre Mannschaft zunächst am Samstagabend beim Harvestehuder THC mit 1:16 unter ging und danach am Sonntag in heimischer Halle gegen den Club an der Alster eine 3:6-Schlappe kassierte.

Am kommenden Wochenende stehen für den Bremer HC die letzten beiden Spiele der Gruppe Nord an, auswärts gegen Braunschweig und im Heimspiel gegen Großflottbek. Danach müssen die Bremerinnen in den sogenannten Playdowns um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen, um nicht wie zuvor auf dem Feld in die 2. Bundesliga abzusteigen.

